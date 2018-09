Dansk makkerpar vækker opsigt: Ydmyger verdensmestrene

Anders Skaarup og Kim Astrup er i semifinalen i China Open efter et resultat, der har fået gigantiske Kina til at tie

En ting er at besejre kinesiske badmintonspillere.

Det kender alverdens danske spillere alt til. Noget andet er at besejre det dominerende folkefærd fra øst på deres egne baner.

Det gjorde den danske herredouble Kim Astrup og Anders Skaarup fredag.

Og ikke hvem som helst.

Li Junhui og Liu Yuchen, de forsvarende verdensmestre, blev sat eftertrykkeligt på plads i China Open-kvartfinalen i Changzhou.

21-12, 21-13 lyder de nærmest brutale cifre efter en noget ensidig kamp.

Astrup og Skaarup, der som nummer ti på verdensranglisten rangerer som tredjebedste danskerpar i verden, lod sig fra start ikke ryste af den på forhånd voldsomme opgave, der ventede på den anden side af nettet.

Kineserne, der er nummer to på samme liste, havde vundet alle fire indbyrdes opgør, og var som andenseedet klar favorit.

Det kunne ikke ses på banen. Slet ikke.

Danskerne vandt det første point i 1. sæt og var aldrig bagud i kampen. De gik fra 3-1 til 7-1 og holdt sig siden foran med tre-fire-fem point, inden de sikrede sig sætsejren på første sætbold.

Anden omgang lignede til forveksling den første. Danskerne førte igen fra første bold og holdt sig hele tiden lidt foran modstanderne, der sled og slæbte for at få tingene til at hænge sammen.

Men det danske par var flyvende, og selvom Anders Skaarup mod slutningen af kampen måtte skifte ketsjer to gange i træk, da strengene røg, var de ikke til at ryste, og sejren var en kendsgerning efter bare en af de syv matchbolde, de havde tilspillet sig.

Dermed står de nu i semifinalen i en - for de europæiske spillere - sværeste turneringer at nå til tops i. Lørdag møder de Taiwans Chen Hung Ling og Wang Chi-Lin, som danskerne har slået tre ud af fem gange.

Se også: Derfor fik dansk stjerne problemer: Kunne ikke trække vejret

Se også: Dansk stjerne meldte afbud: Alvorlig sygdom i familien