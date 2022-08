Dansk mareridt i Tokyo

Der er ikke mange lyspunkter for dansk badminton ved verdensmesterskaberne i Tokyo i denne uge.

Onsdagen bød på nedture til herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup og senest Mia Blichfeldt i damesingle.

To kampe hvor der helt klart var forventet dansk succes.

Blichfeldt var klar favorit mod Vu Thi Trang fra Vietnam, der som 30-årig ligger nummer 79 i verden. Hun er tilmed kun noteret for to internationale turneringer de seneste to sæsoner. Blichfeldt er til sammenligning nummer 15...

Eller sagt med andre ord: Vi forstår, hvorfor Mia Blichfeldt lignede et tordenvejr, da hun sagde tak for kampen, som blev tabt 18-21, 21-16, 18-21.

Det er en klokkeklar fiasko for Solrød-spilleren, der slet ikke fik tingene til at fungere undervejs i 2. runde-kampen.

Hun fik en forfærdelig start og var nede 4-11, inden det lykkedes at komme helt op på 18-19. Tættere kom hun dog ikke. Hun førte 9-5 i 2. sæt men tabte derpå otte bolde i træk. Det lykkedes dog at vinde sættet, da hun leverede en god stime.

Den medvind var dog væk i afgørende sæt, hvor hun efter 1-6 og 9-11 stille og roligt kunne mærke kampen glide hende af hånde.

Nederlaget betyder, at Danmark i torsdagens kvartfinaler er repræsenteret af Viktor Axelsen i herresingle og Maiken Fruergaard/Sara Thygesen i damedouble. Derudover mangler Jeppe Bay og Lasse Mølhede at spille deres kamp i 2. runde mod 13. seedede Goh og Tan fra Malaysia.

Seks ud af syv singler (fire herrer og tre damer) er alle røget hurtigt ud, mens de to mixeddoubler også røg ud i første kamp.

Der var kampe, som Hans-Kristian Vittinghus' mod indiske Lakshya Sen, og Rasmus Gemkes mod Shi Yuqi, hvor danskerne bare var oppe mod bedre modstandere. Men overordnet set må landstræner Kenneth Jonassens humør være nede omtrent samme sted som tirsdag, hvor han sagde:

- Man kan ikke undgå at være en anelse skuffet.

