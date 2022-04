Dansk medaljehåb misser EM i badminton

Danmarks stærkeste herredouble med Kim Astrup og Anders Skaarup misser EM i badminton i Madrid i næste uge.

30-årige Kim Astrup er plaget af en skade i lysken, og duoen er derfor ikke udtaget, meddeler Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

- Det er superærgerligt for Kim og Anders, som er en af kandidaterne til EM-titlen, og vi forstår godt, at de er skuffede, siger elitechef i Badminton Danmark, Jens Meibom, i pressemeddelelsen.

Meibom begrunder blandt andet fravalget med, at Astrup skal være helt klar til Thomas Cup om to uger.

- Kim er en nøglespiller på Thomas Cup-holdet, og vi mener, vi har en mulighed for at vinde Cuppen i år, men det forudsætter selvfølgelig, at alle spillere er helt friske, siger elitechefen.

Astrup er ærgerlig, men han erkender også, at han ikke er på toppen på nuværende tidspunkt.

- Det er træls, men nu vil jeg benytte de næste par uger til at blive min skade helt kvit, så jeg er helt klar til at spille Thomas Cup, siger Astrup.

Astrup og Skaarup har sammen vundet fire medaljer ved individuelle EM. Guld i 2018, sølv i 2016 og bronze i 2017 og 2021.

Lasse Mølhede og Jeppe Bay er i fraværet af Astrup og Skaarup Danmarks eneste repræsentant i herredouble ved EM.

Også herresingle Rasmus Gemke misser EM, da han er ikke helt klar efter en skade.