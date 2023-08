Dansk mesterstykke: Verdensstjerner sendt ud af VM

Mathias Christiansen og Alexandra Bøje er klar til VM-kvartfinalen i mixeddouble.

Det står klart efter et brag af en 1/8-finale torsdag eftermiddag i Royal Arena, hvor de var oppe mod én af de bedste af slagsen i verden, kinesiske Feng Yanzhe og Huang Dongping.

De tredjeseedede kinesere blev besejret 21-15, 21-18.

Glæde i den danske lejr. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Men det var noget af en vridemaskine af følelser og drama og gyser og hele molevitten, et så godt som fyldt Royal Arena skulle igennem.

Det danske par var bedst i 1. sæt. Klart bedst. Og kineserne var sløje.

Det virkede mest af alt som om især herren, den 23-årige Feng, stort set ikke var kommet på banen mentalt. Den tårnhøje kineser havde ikke samme saft og kraft i sine slag, som han ellers er berømt og berygtet for. Og så spillede danskerne altså godt.

Helt vildt godt.

Mathias Christiansen havde en ild i øjnene, der må have fået selv de mest stålsatte kinesere til at skutte sig. Og Alexandra Bøjes defensiv var uhørt god. Hun samlede op og op og op. Og på et tidspunkt tonsede hun tilmed et smash ned på Feng.

Det var et tændt dansk par lige fra start. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det ses alt andet lige ikke hver dag i mixeddouble.

Men efter sideskiftet skete der noget. Som man måske kunne frygte.

Kineserne fik samlet sig, de fik afsluttet bedre og trykket danskerne flade i perioder.

Og det gav et asiatisk overtag, som de havde helt frem til 17-17, hvor danskerne igen fik kontakt. Og så kogte hallen godt nok.

Det blev 18-18, inden et par hidsige dueller af danskerne gav to matchbolde. Et nyt godt tryk fik kineserne til at smide bolden i nettet, og så spænede Christiansen ud og lod sig tiljuble af tilskuerne, mens Bøje smed ketsjeren syv-otte meter i vejret.

Det er første gang siden 2018, Danmark har en mixeddouble med i kvartfinalen.