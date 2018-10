Dansk mixeddouble er færdig ved Denmark Open

Den danske mixeddouble med Mathias Christiansen og Christinna Pedersen er ude af Denmark Open.

Det står klart efter et nederlag i kvartfinalen til indonesiske Tontowi Ahmad og Liliyana Natsir med cifrene 26-24, 21-10.

- Vi ser video inden alle kampe, og vi vidste, at de var et verdensklassepar. Fordi vi havde 1-0 i statistikken, forventede vi ikke bare at kunne nappe en sejr igen. De læser jo også på lektien. I dag var det dem, der red på bølgen, og os der var et halvt skridt bagud. Sådan er det, når man møder modstandere i verdensklasse, siger Pedersen om nederlaget.

Ahmad og Natsir er forsvarende olympiske mestre i mixeddouble og nummer tre på verdensranglisten.

Pedersen og Christiansen kunne dog tage gode minder med ind til kampen, da de i 2017 slog indoneserne ud i kvartfinalen i China Open.

Første sæt startede tæt, og de to mixeddoubler fulgte hinanden uden at finde det helt gode spil frem.

Indoneserne spillede sig til stillingen 9-5, men det rystede ikke det danske makkerpar, der med fire point i streg kom på 9-9. Danskerne tog efterfølgende føringen 12-10.

Indoneserne skruede lidt op for niveauet og hentede fem point i streg til stillingen 15-12, men så var det igen Pedersen og Christiansens tur til at tage teten, da de med en stime af point spillede sig foran 16-15.

Danskerne kunne tage sættet ved stillingen 21-20, men dommeren vurderede, at der var fejlserv. Indoneserne havde derefter matchbold ved stillingen 24-23, men efter en hæsblæsende duel smashede Christiansen den danske mixeddouble tilbage.

Indoneserne endte dog med at vinde sættet 26-24 efter en dansk bold, der endte bag baglinjen.

Andet sæt fortsatte i samme intense stil, mens publikum i den fyldte hal i Odense bakkede danskerne godt op.

Indoneserne gentog stykket fra første sæt og kom foran 9-5. De udbyggede føringen til 15-7 og tog en smule af modet fra danskerne, der til sidst havde meget langt op igen.

Indoneserne vandt andet sæt 21-10 og er dermed videre til semifinalen i Denmark Open, der spilles lørdag.

