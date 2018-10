Dansk nedtur: Sendt ud af useedede

Anden runde blev endestationen for den danske herredouble med Mathias Boe og Carsten Mogensen ved badmintonturneringen Denmark Open i Odense.

Useedede Mohammad Ahsan og Hendra Setiawan fra Indonesien slog danskerne i to sæt med cifrene 12-21, 22-24.

Dermed er alle fire danske herredoubler, der stillede op i turneringen, ude.

Boe og Mogensen kom skidt fra start og var bagud hele første sæt. Indoneserne fik med deres hurtige, effektive spil langsomt udbygget føringen og kunne med seks point i træk sætte det indledende sæt på kontoen.

Den danske double var bedre med i andet sæt. En god periode bragte dem på 13-9, inden Ahsan og Setiawan lige så stille begyndte at æde sig ind på det danske forspring.

Det lykkedes indoneserne at udligne ved stillingen 15-15, og derfra havde de overhånden.

Ved stillingen 18-18 spillede de med to point i træk sig til to matchbolde. Men Boe og Mogensen havde ikke givet helt op og formåede at bringe sættet ud i ekstrapoint.

Her var indoneserne dog stærkest, og danskerne måtte lide et tidligt exit.

Tidligere torsdag tabte Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen til et par fra Taiwan. Kasper Antonsen og Niclas Nøhr sagde ligeledes farvel til den danske turnering torsdag efter et nederlag til Takuto Inoue og Yuki Kaneko fra Japan.

Se også: Badminton-chok: Dansk komet sender Guld-Viktor ud i mørket

Se også: Mia Blichfeldt færdig ved Denmark Open