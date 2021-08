Dansk OL-deltager fik hadbeskeder efter skandale-finale

DM-finalen i damedouble fredag aften endte med sejr til favoritterne Maiken Fruergaard og Sara Thygesen.

Det rutinerede par vandt 21-14, 21-18 over Alexandra Bøje og Mette Poulsen og nappede titlen for fjerde gang på fem år.

Desværre er det ikke den historie, der får lov at trække overskrifter.

For det tabende par truede tidligt i finalen med at udvandre, fordi de følte sig bortdømt.

Således dømte servedommeren fejl på både Bøje og Poulsen tre gange frem mod stillingen 4-4. Og det blev for meget for parret, der i frustration henvendte sig til kampens dommer.

- De har fået fire point. Jeg gider ikke mere. Så må vi jo trække os, hvis det er. Helt seriøst, vil I have badmintonspil, eller vil I ikke have noget spil? Vil I have noget spil, kan I ikke dømme os hver gang, kom det ifølge TV 2 Sporten fra Alexandra Bøje.

Der udspillede sig nogle tåkrummende minutter, hvor diskussionen mellem spillere og dommer foregik, mens modstanderne forholdt sig helt passive. Til sidst lykkedes det dommeren at få Alexandra Bøje og Mette Poulsen til at fortsætte.

Men det var ikke overstået. Servedommeren fortsatte med at dømme fejl, når hun vurderede, at ketsjeren på den servende spiller var over de tilladte 1,15 meter. Ved 13-8 til Fruergaard og Thygesen kom det så vidt, at Bøje og Poulsen ville have servedommeren udskiftet, hvilket dog ikke skete.

Noget af det mest ubehagelige

Kort efter vandt favoritterne sættet, og så tog kampen en ny drejning. For kort inden 2. sæt skulle igangsættes, bad servedommeren så alligevel om at blive udskiftet. Det skete, og hun forlod ifølge TV 2 kampen med tårer i øjnene.

Utroligt nok ændrede det ikke alverden, og Bøje og Poulsen fortsatte med at få fejlkendelser imod sig. De truede igen med at trække sig, men deres træner råbte ude fra tilskuerpladserne, at de skulle spille færdig.

Det gjorde de modvilligt og tabte kampen.

De forsøgte efter kampen - voldsomt påvirkede at situationen - at sætte ord på, hvad der var sket og sagde blandt andet:

- Det er noget af det mest ubehagelige, vi nogensinde har stået i. Vi er mennesker, og vi reagerer inde på banen, fordi vi vil det så gerne. Vi føler os mega uretfærdigt behandlet. Det er frustrationer, der bare kommer ud, sagde Mette Poulsen.

Parret måtte sande, at opførslen allerede havde fået folk til at reagere.

- Jeg har endda fået nogle hadbeskeder. Så kender man Danmark igen. Sidder bag skærmen og skal selvfølgelig svine os til. Men sådan er det. Det må man tage med, når man står der, sagde Alexandra Bøje.

Du kan se episoden ved 4-4 i 1. sæt samt det efterfølgende interview med TV 2 Sporten her.