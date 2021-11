Dansk OL-stjerne i overraskende comeback

Turneringsprogrammet onsdag byder på flere danske aktører ved badmintonturneringen HYLO Open i Saarbrücken.

Rasmus Gemke skal i aktion i herresingle, mens sidste uges French Open-finalister i mixeddouble, Mathias Christiansen/Alexandra Bøje og Danmarks bedste damedouble, Maiken Fruergaard/Sara Thygesen skal på banen.

Og så gemmer der sig en artig tilføjelse i slutningen af kamprækkefølgen:

Bane nummer 2, kamp nummer 13: Callum Hemming og Steven Stallwood fra England møder Mathias Boe og Michael Sarfelt fra Danmark...

Mens den ene er en i badmintonkredse ukendt forretningsmand uden tidligere meritter i sporten, er den anden anderledes velrenommeret i sporten med blandt andet OL-sølv og to All England-titler på cv'et.

Men det er halvandet år siden, han som 39-årig valgte at stoppe karrieren.

'Det bliver ikke kønt'

Der er dog lige plads til en sidste tur i manegen for den 41-årige cirkushest.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Ha ha, ja det bliver ikke kønt, men vi har det sjovt, lyder det fra det tyske på dagen, hvor de skal i ilden mod det unge, engelske par, der er nummer 58 i verden.

- Jeg pitchede ideen til Michael, der elsker badminton (og velgørenhed), og han var klar på det. Så nu får han en speciel oplevelse på badmintonbanen, samtidig med at han gør noget godt for andre, fortæller Mathias Boe.

Baggrunden er lige så unik, som den er opsigtsvækkende.

Det fortalte Boe i begyndelsen af september på Instagram, da parret forsøgte at få en plads ved Denmark Open.

Vil kæmpe for hvert point

Boe besluttede efter karrierestoppet sammen med sin kæreste, den indiske Bollywood-skuespiller Tapsee Pannu, at støtte Nanhi Kali-projektet i Indien, der støtter pigers skolegang og tilbud efter skoledagen.

- Jeg fortalte Michael om projektet og tilbød ham at spille Denmark Open med ham, hvis han donerede penge til vores velgørenhed. Michael sagde bare: - Jeg vil støtte jeres projekt uanset hvad. Hvilken person med et stort hjerte, skrev Boe dengang.

- Jeg holdt min del af aftalen, og nu er vi tilmeldt Denmark Open. Chancen for at blive en del af lodtrækningen er selvfølgelig utroligt lille, men hvis vi kommer ind, vil vi levere et show, Odense aldrig har set før.

Det gjorde de ikke. Men nu er den god nok. Parret er med i Saarbrücken, og Michael Sarfelt har tilkendegivet, at han vil donere et femcifret dollar-beløb til projektet for at få lov at være med.

Mathias Boe er klar over, at det nu nok bliver ved en enkelt kamp.

- Af respekt for sporten, turneringen og vores modstandere vil vi selvfølgelig kæmpe for hvert eneste point, men at vinde bliver nok svært, fortæller han til Ekstra Bladet.

