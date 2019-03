Dansk OL-stjerne: Jeg følte mig fuld på banen

Det var som et lyn, der slog ned, da Carsten Mogensen i februar 2016 blev ramt af en alvorlig hjerneblødning under en landsholdssamling i Rusland.

En ulykke, som den Mogensen var ude for, overlever kun de færreste, og af de, som gør, er det kun få, der kan leve et almindeligt liv.

Derfor var mange chokerede, da Carsten Mogensen blot 14 dage efter sin ulykke, meldte sig klar til til DM for hold, hvor han skulle spille for Skovshoved.

Det var måske en tand for tidligt for 35-årige badminton-stjerne Han erkender i dag, at han slet ikke var klar til at spille. Han var helt færdig efter bare tre-fire minutters spill.

Mogensen imponerede mange ved at stille op så kort tid efter sin ulykke, inklusiv den daværende makker Mathias Boe, der kaldte beskrev det som det hurtigste comeback nogensinde.

I oktober skulle Boe og Mogensen igen i aktion ved French Open i Paris. Her var der stadig problemer med hovedet,

- Jeg føler, at vi næsten har spillet 'druk-badminton' inde til opvarmning. Følelsen er lidt svær at forklare. Det var ikke som at gå sukkerkold. Det mest nærliggende er at sige, at jeg følte mig rundtosset, siger Carsten Mogensen til TV2 Sport.

På imponerende vis gik de to danskere hen og vandt turneringen - blot otte måneder efter Mogensen faldt om.

Sejren trak dog tænder ud på den ene halvdel af herredoublen, der fortsat var i færd med genoptræning. Han havde svært ved at nyde minutterne efter den store triumf.

- Da vi vinder den, der tænker jeg ”åh, nej. Ikke for lang en præmieceremoni”. For jeg vil allerhelst bare gerne ud og sidde ude bagved sammen med min kæreste og få ro på. Så jeg stod bare og krydsede fingre for, at det gik rigtig stærkt. Det er lidt ærgerligt, at man ikke kan træde op på en sejrsskammel i en fyldt hal og lade sig hylde. Men det var svært for mig at nyde, siger Mogensen.

Efter 15 års samarbejde er det slut for makkerparret Boe og Mogensen. Foto: Jan Sommer.

Break-up med makkeren

Tidligere på måneden spillede makkerparret Mathias Boe og Carsten Mogensen deres sidste kamp som double-par.

Parret har i deres 15 år lange samarbejde nydt enorm succes sammen, hvor det blandt er blevet til OL-sølv og to All England-titler.

Enden på deres samarbejde var dog ikke helt gnidningsfrit.

Boe begrundede skilsmissen med, at Mogensen ikke var kommet sig over sin alvorlige ulykke, og han derfor ønskede en ny makker.

En udlægning, Mogensen ikke var enig i.

Fremover skal han danne double-par med Mads Pieler Kolding, mens Mathias Boe får Mads Conrad-Petersen som ny makker.

