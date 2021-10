Dansk par i kæmpe gyser

Danmarks bedste herredouble, Anders Skaarup og Kim Astrup, er klar til finalen ved Denmark Open.

Den danske duo slog lørdag Goh Sze Fei og Nur Izzuddin fra Malaysia med 21-11, 19-21, 21-18 i en semifinale præget af stor nervøsitet på begge sider af nettet.

Frem til midten af andet sæt styrede de to danskere slaget mod malaysierne, der lavede store fejl.

Første sæt blev vundet overbevisende, og bedst som danskerne midtvejs i andet sæt kunne skimte en sejr uden den store modstand, så gik Skaarup og Astrup fuldstændig i stå.

Den danske duo havde netop vundet syv bolde i træk og bragt sig foran 13-5, da klappen gik ned.

På få minutter lykkedes det Goh Sze Fei og Nur Izzuddin at vinde andet sæt mod et par danskere, der slet ikke kunne få spillet til at hænge sammen.

Der var dermed lagt op til en gyserafslutning, da affæren skulle afgøres i tredje sæt.

Her fandt Skaarup og Astrup tilbage i rytmen, og danskerne var konstant i front.

Malaysierne fik dog kæmpet sig op på 18-19, inden de to gange sendte fjerbolden ud af banen, så det endte med en dansk sejr.

Søndag venter japanerne Takuro Hoki og Yugo Kobayashi i finalen i Odense.

Senere på lørdagen skal Viktor Axelsen forsøge at spille sig i finalen i herresingle.

Danskeren skal op imod overraskelsen Lee Cheuk Yiu fra Hongkong, der er nummer 17 på verdensranglisten.