Dansk par i ny triumf: Klar til semifinale

Mixeddoublen med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje er klar til semifinalen ved Super 1000-turneringen Indonesia Open.

For tredje gang i turneringen stod danskerne fredag over for et indonesisk hjemmebanepar, og for tredje gang blev det til sejr.

Parret slog Hafiz Faizal og Gloria Emanuelle Widjaja i kvartfinalen med cifrene 14-21, 21-11, 21-18.

De to indonesere rangerer som nummer 10 på verdensranglisten, hvor danskerne er placeret som nummer 15.

Både i første og anden runde sejrede Christiansen/Bøje også over indonesiske par. Særligt i anden runde tog det danske par en stor skalp med sejren over verdens nummer fem, Praveen Jordan og Melati Daeva Oktavianti, i to sæt.

Mixeddoublen var første danskere i aktion ved kvartfinalerne fredag.

Senere spiller Rasmus Gemke, Hans-Kristian Vittinghus og Viktor Axelsen i herresingle, mens doublen med Kim Aastrup og Anders Skaarup Rasmussen også skal i aktion.

Anders Antonsen skulle også have spillet kvartfinale fredag, men tidligt fredag dansk tid trak han sig med en muskelskade.