Dansk par kørt over i sæsonfinalen

Der var tale om klasseforskel, da den danske herredouble med Kim Astrup og Anders Skaarup torsdag blev udspillet af de stærke indonesere Mohammad Ahsan og Hendra Setiawan.

På bare 25 minutter havde de tredobbelte verdensmestre kørt danskerne ud af banen i Bangkok med cifrene 21-13 og 21-12.

Efter at have tabt den første kamp onsdag også i to sæt er det kun i teorien, de to danskere kan nå semifinalerne.

Den matematiske chance kan senere torsdag også forsvinde, afhængigt af resultatet mellem parrene fra Kina og Malaysia i gruppen.

Fra kampens start satte de garvede indonesere sig på Astrup og Skaarup, som aldrig fandt skyggen af modtræk.

På nettet var Setiawan som så ofte før aldeles overlegen, mens Ahsan fra baglinjen bombede huller i den danske defensiv.

Tidligere i år lykkedes det ellers for første gang i karrieren Astrup og Skaarup at slå de to indonesiske stjerner, men en gentagelse af den bedrift var aldrig på tale torsdag i Bangkok.