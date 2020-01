Dansk sensation i Indonesien

Den danske damedouble med Maiken Fruergaard og Sara Thygesen leverede lørdag formiddag dansk tid sit største resultat i karrieren.

I løbet af en god halv times tid lykkedes det dem sensationelt at besejre de olympiske mestre Ayaka Takahashi og Misaki Matsutomo med 22-20, 22-20 i en tæt og nervepirrende semifinale.

Dermed er de klar til finalen ved World Tour-turneringen Indonesia Masters.

Det danske makkerpar oplever efter et svært 2019 en forrygende uge i den legendariske Istora Senayan-hal i Jakarta, hvor de efter en forventet sejr over et engelsk par i 1. runde meget overraskende slog de andenseedede japanere Yuki Fukushima og Sayaka Hirota i tre sæt. Det afgørende sæt var en regulær afklapsning, som danskerne vandt 21-10.

Kvartfinalen blev vundet over et thailandsk par i to sæt, og nu er Fruergaard og Thygesen mindsanten i finalen efter miraklet mod Takahashi og Matsutomo, der i Danmark mest er kendt for at have spændt ben for Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl i den nervepirrende OL-finale for tre et halvt år siden i Rio.

Det danske par fik ellers en dårlig start på kampen og var hurtigt bagud 5-1. Det gik Fruergaard og Thygesen dog ikke i panik over, og i stedet tog de en bold ad gangen og åd sig stille og roligt ind på modstanderne.

De nåede op ved 12-12, røg igen bagud til 16-13 men halede igen ind til 17-17. De var på 20-19 men missede sætbolden - for så at nappe den næste, da de kom på 21-20.

2. sæt var også en gevaldig rutsjebanetur. Denne gang fik danskerne en forrygende start og var 6-2, inden japanerne kravlede tilbage og udlignede til fire bolde senere. Efter en forfærdelig periode var asiaterne pludselig foran med syv - 14-7, inden det igen begyndte at gå danskernes vej. De nappede simpelthen syv point i træk og gik siden fra 17-17 til 19-17, inden de efter et misset matchbold sikrede sig den højst overraskende sejr.

Nu venter Greysia Polii og Apriyani Rahayu, der er seedet otte. Men hvad værre er: De er indonesere og har dermed det til tider fanatiske og støjende publikum i ryggen i søndagens finale.

Danmark er også repræsenteret i de to semifinaler i herresingle ved Viktor Axelsen og Anders Antonsen. Førstnævnte var først i aktion og tabte i to sæt til indonesiske Anthony Ginting, 22-20, 21-11.

Se også: TV-kendis undskylder for upassende joke

Se også: Nu skriver Alyssa historie

Se også: OL's papsenge klar til sex - men kun to personer