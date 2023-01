Dansk stjerne: - Det er groteske forhold

Man skulle måske ikke tro det, men vinden kan være en drilsk modstander i badminton.

For selvom der spilles indendørs, kan aircondition og åbne døre have stor indflydelse på, hvordan fjerbolden bevæger sig gennem luften, når verdens bedste mødes.

Alligevel var det ekstraordinært vanskeligt for danske Line Kjærsfeldt, da hun tidligt tirsdag morgen dansk tid var i aktion ved Super 1000-turnering Malaysia Open.

- Nu har vi trænet her de sidste to dage, og det har været … altså jeg vil gerne sige, at det har været helt grotesk. Så tror man nogle gange, at der er sidevind, og så tror man, at bolden stopper, men så flyver den ud. Det er virkelig svært at finde ud af, så man skal godt nok holde hovedet koldt, siger hun til TV 2 Sport.

Derfor var det også noget, som den danske stjerne var bevidst om, inden hun gik på banen mod verdensetteren Akane Yamaguchi i Axiata Arena.

Line Kjærsfeldt formåede da også at bringe opgøret ud i tre sæt, men det var alligevel ikke nok til at få skovlen under japaneren, der vandt med cifrene 17-21, 21-13, 21-15.

Også den danske mixed double med Alexandra Bøje og Mathias Christiansen har forladt den prestigefyldte turnering, efter at de i første runde tabte 20-22, 19-21 til den kinesiske duo Jeong Na Eun/Kim Won Ho.

Til gengæld var der lidt at glæde sig over for Anders Antonsen, der formåede at afværge to matchbolde mod kinesiske Weng Hong Yang, inden han sikrede sig sejren i tre sæt.

Der er fortsat tre andre danskere, der tirsdag skal forsøge at spille sig videre i den svære vind.

Senere på dagen venter der blandt andet et rent dansk opgør, når Viktor Axelsen og Rasmus Gemke støder ind i hinanden.