Dansk stjerne: Én af de dårligste kampe nogensinde

Ved sidste års VM i Spanien hentede Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen en fornem bronzemedalje, men det igangværende VM endte i et antiklimaks for det ottendeseedede par.

Tidligt onsdag dansk tid trådte de ind i turneringens anden runde.

Her tabte de med cifrene 17-21, 16-21 til inderne M.R. Arjun og Dhruv Kapila, der rangerer helt nede som nummer 35 i verden. Danskerne ligger på ottendepladsen.

- Vi har været herude længe og trænet længe for at blive klar. Det har vi egentlig gjort godt og været motiverede, så at der ikke kommer mere ud gennem hverken ben eller ketsjer, det er en meget frustrerende følelse, siger Anders Skaarup.

I første sæt var inderne foran 16-11, men danskerne kom på 15-16, inden inderne satte sig endeligt på sættet.

Andet sæt var længe meget lige. Danskerne førte 14-13, inden det gik den forkerte vej.

Til TV 2 Sporten i Tokyo sagde Astrup:

- Jeg står tilbage med en meget kummerlig fornemmelse. Det er et fuldstændig vanvittigt antiklimaks at stå her og have tabt. Det er en af de dårligste kampe, vi nogensinde har spillet, og jeg kommer ikke til at huske tilbage på den med gode tanker.

'Vi plejer at blive bedre'

Kim Astrup mener, at parret var anspændt.

- Når presset først kommer, og det ikke rigtigt kører, er det svært at komme ud af. Så bliver det en selvforstærkende effekt.

- Vi forsøgte at holde det lille momentum, vi havde i andet sæt, men så kom der et par nemme fejl, og så var vi tilbage i den samme shitstorm igen, lyder det fra Astrup.

Hans makker ærgrer sig over, at duoen ikke får muligheden for at spille sig varm i turneringen.

- Det mest frustrerende er at tabe den første kamp. Det er træls, fordi vi plejer at blive bedre i løbet af en turnering. Så det er frustrerende, at vi ikke får lov til at spille flere kampe, siger Anders Skaarup.

