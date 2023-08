Dansk stjerne er færdig ved VM

Rasmus Gemke er stadig på vej tilbage efter en lang periode med skadesproblemer, og derfor var det ikke overraskende, at han onsdag måtte se sig slået ud af VM i Royal Arena i anden runde.

Den ottendeseedede kineser Shi Yuqi var tidligere i år i finalen ved All England, og han pillede med taktisk kløgt Gemkes offensiv fra hinanden i sejren på 21-13, 21-8.

Kineseren har tidligere vundet All England, sæsonfinalen og Denmark Open sidste år, mens han i 2018 nåede VM-finalen. Han er en spiller fra øverste hylde og var favorit til kampen.

Gemke havde i begyndelsen svært ved at finde baglinjen. Det kostede nogle point, men stille og roligt fik han spillet sig ind.

Det var helt lige indtil omkring midtvejs i sættet. Her fik kineseren sat en god stime sammen, rykkede i front med 15-11 og holdt danskeren bag sig sættet ud.

Den 26-årige dansker havde svært ved at komme igennem med sine angrebsslag. Shi Yuqis defensiv var stærk, og han formåede at få Gemke til at slå en masse vaneslag.

De mange smash langs linjen havde kineseren helt styr på, og selv om Gemke i perioder spillede godt, så var modstanderen bare det stærkere - ikke mindst taktisk.

I anden halvdel af andet sæt resignerede danskeren, der tydeligvis havde mistet troet på et comeback.