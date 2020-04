Dansk stjerne i coronalockdown hos sin berømte Bollywood-kæreste

Den danske badmintonlegende Mathias Boe indstillede for nyligt sin karriere. Der har dog ikke været mulighed for at gå ud og nyde otiummet, fordi han er i coronalockdown med sin stjerneskuespillerinde-kæreste Taapsee Pannu

I store dele af Mathias Boes og Taapsee Pannus forhold har de boet hver for sig, men nu er de bogstavelig talt lukket inde sammen.

- Lige nu er min kæreste og jeg ligesom alle andre i lockdown, hvor det i Indien ikke er tilladt er at gå udenfor en dør. Vi har heldigvis fundet en god rytme med at komme tidligt op om morgenen og træne, hvilket jeg stadig bliver nødt til, så jeg ikke får en kæmpe kuffert, og ellers går dagen bare med lidt husgerninger, film og diverse projekter, siger Mathias Boe.

Med sine 15,5 millioner følgere på Instagram er Taapsee Pannu en af Bollywood-filmindustriens mest prominente skuespillerinder.

Og det passer Mathias Boe ganske udmærket, at han ikke skal gå rundt og være det kendte ansigt, nu hvor han har trukket sig tilbage.

- Vi går rundt i det skjulte, og der er flere ting, vi ikke kan gøre, fordi inderne elsker Bollywood. De vil hele tiden have taget et billede eller have en autograf, hvis vi sidder på restaurant eller er i storcentret. Det kan være irriterende, at folk følger efter os, men det er selvfølgelig en del af gamet, det ved jeg. Jeg er bare glad for, at det ikke er mig, de er ude efter, siger Mathias Boe.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Taapsee Pannu er en populær skikkelse i Indien. Foto: AFP /Ritzau Scanpix

Når Indien åbner op igen på et tidspunkt vil Mathias Boe også være at finde i Dubai, hvor han har en lejlighed, ligesom han forventer at være i Europa om sommeren, da det er for varmt i Dubai og Mumbai.

Før Mathias Boe trak sig tilbage, pakkede han stort set hver dag sin badmintontaske for at tage turen til det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby, hvis ikke han var på farten for at spille turneringer eller mesterskaber.

Det er dog slut nu, efter den 39-årige tidligere badmintonspiller valgte at indstille sin imponerende karriere.

Men hvis ikke badmintontasken, hvilken taske skal Boe så til at pakke i fremtiden?

- Jeg har ikke så meget fast på tegnebrættet lige nu, men mon ikke, der opstår nogle spændende muligheder. Jeg har nogle ejendomsprojekter, som der kommer til at gå noget tid med, og så ejer jeg sammen med min kæreste badmintonholdet Pune 7aces i den indiske badmintonliga, PBL. Her ligger der en mulighed for at åbne nogle badmintonakademier i Indien, og det synes vi er meget interessant, så det vil vi nok kigge nærmere på, siger Mathias Boe.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Jens Dresling

Man skal dog ikke regne med at se ham på coachingstolen til alverdens turneringer.

- Jeg tror ikke, jeg vil gå trænervejen, da jeg har brugt nok af min tid i en badmintonhal, men omvendt er badminton en af de få ting, jeg ved rigtig meget om, så jeg kan måske give noget af min viden videre til andre i form af planlægning af træning osv., siger Mathias Boe.

Se også: Deler stor nyhed

Se også: Pludselig kovending: Fortsætter han alligevel?