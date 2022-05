Dansk stjerne indstiller karrieren

Den danske badmintonspiller Hans-Kristian Vittinghus indstiller senest sin professionelle karriere ved udgangen af 2023-sæsonen.

Det fortæller han på Twitter.

- For nogle uger siden kom jeg frem til den konklusion, at 2023 bliver mit sidste på World Tour.

- Præcis hvornår jeg stopper, er stadig uafklaret, da jeg arbejder med forskellige scenarier, som også afhænger af forskellige faktorer, lyder det.

Den 36-årige singlespiller annoncerer sit kommende stop allerede nu, da det giver ham bedre mulighed for at finde den rette beskæftigelse efter den aktive karriere.

- Der er ingen tvivl om, at min fremtid ligger inden for badminton på en eller anden måde, så jeg vil have lidt tid nu til at overveje mine muligheder og se, hvor det bringer mig, når tiden er inde næste år, forklarer Vittinghus.

Han var blandt andet med til at vinde Thomas Cup med det danske landshold i 2016, og senere samme år vandt han karrierens første Super Series-titel, da han strøg til tops i Australian Open.

Han håber dog stadig at have gode resultater i sig i karrierens efterår.

- Min motivation er der stadig for at opnå store ting i løbet af det næste år eller deromkring.

- Min krop har det godt, så forhåbentlig kan jeg nyde denne sidste del af min internationale karriere på den bedst mulige måde og stadig med masser af støtte fra jer, forklarer han.