Dansk stjerne knust: - Svært at sætte ord på

Seks bolde.

Det var, hvad det blev til for Rasmus Gemke i sæsonfinalen i Bali, inden han måtte trække sig fra mødet med Viktor Axelsen.

Det er problemer med knæet, der får den uheldige dansker til at trække sig kort inde i den prestigefyldte badmintonturnering, som har været et af aarhusianerens helt store mål.

Derfor gør det ikke kun ondt i knæet lige nu. Det hurtige - og uundgåelige - exit er et særdeles hårdt slag for den 24-årige stjerne.

- Det er virkelig, virkelig surt lige nu. Det har været et stort, stort mål at kvalificere mig til de her World Tour Finals, så at skulle ende i det her og ikke at få lov til at vise sig frem og spille, er svært at sætte ord på lige nu, siger Gemke til TV 2 SPORT.

Beslutningen blev noget nemmere at træffe med tanke på VM, der tager sin begyndelse i Spanien om mindre end to uger.

Her håber Gemke på at være i fulde omdrejninger, så han på den led kan få sat et flot punktum for året, hvor han har været uheldig med skader.

Det er således ikke første gang, at verdensranglistens aktuelle nummer 10 har været tvunget til at ændre på planerne.

I september trak Gemke sig fra det danske Surdiman Cup-mandskab som følge af en fibersprængning i brystet.

Danmark er fortsat repræsenteret i herresingle ved sæsonfinalen, hvor Viktor Axelsen nu allerede har booket plads til semifinalen.

Foruden Gemkes exit har Kento Momota også forladt turneringen før tid. Den andenseedede japaner var også en del af danskernes gruppe.

Kom tæt på både agent Niclas Jensen og FCK-legenden Dame N'Doye i 'Agenterne'. Særligt en episode fik agentens hjerte til at springe et slag over.