Dansk stjerne melder klart ud: Det vil jeg ikke

Samarbejdet mellem badmintonspillerne Mads Pieler Kolding og Alexandra Bøje sluttede, nærmest før det var begyndt.

Nu fortæller Kolding, at han ikke vil tilbage i en mixeddouble-konstellation.

De to blev sat sammen, da Kolding mistede sin hidtil faste makker i herredouble, Mads Conrad-Petersen. Conrad-Petersen besluttede sig i efteråret for at trække sig fra badminton på ubestemt tid.

Mixeddoublen med Bøje nåede dog aldrig rigtig at komme i gang, og Kolding får ikke en ny kvindelig makker.

- Jeg kan godt sige nu - hovedet på blokken - at jeg overhovedet ikke ser mig i mixeddouble på noget tidspunkt, siger han til TV2.

- Alexandra er et kæmpe talent, og det ville være ærgerligt at bruge sådan et talent i en kategori, hvor jeg på ingen måde kan se mig selv, siger Mads Pieler Kolding.

Fortsætter med Niclas Nøhr

I flere år kæmpede han og makkeren Mads Conrad-Petersen mod den absolutte verdenselite i herredouble.

Men selv hvis sidstnævnte skulle vende tilbage til banen, bliver de to ikke et par igen. Det fortæller Kolding i interviewet uden at uddybe årsagen.

I stedet er Mads Pieler Kolding blevet sat sammen med Niclas Nøhr, og det samarbejde ser ud til at fortsætte.

Ved siden af herredoublen skal Nøhr dog også finde tid til at pleje sin mixeddouble med Sara Thygesen.

- Men hvis hans plan på sigt er at spille mixeddouble sideløbende, så er det selvfølgelig ikke holdbart for nogen af os, siger Mads Pieler Kolding.

Kolding og Nøhr var tidligere på ugen seedet som nummer to ved DM i badminton. Her blev semifinalen endestationen efter nederlag til David Daugaard og Frederik Søgaard.

