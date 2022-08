Dansk stjerne overrasker: Kan kopiere Axelsen

Det vakte opsigt, da badmintonstjernen Viktor Axelsen sidste år offentliggjorde sine planer om at droppe den daglige landsholdstræning i Brøndby for i stedet at tage til Dubai.

Nu kan endnu en stor dansk profil være på vej væk fra det nationale setup. I hvert fald i nogen grad.

Verdensranglistens nummer tre, Anders Antonsen, siger til TV 2 Sport, at han forsøger at finde et alternativ til landsholdstræningen.

- Jeg kommer nok til at være mere væk, end jeg er på nuværende tidspunkt, og så kan det godt være, at der er nogle ting, som jeg misser fra Brøndby-træningen. Men jeg skal finde ud af det hele sammen med Badminton Danmark, inden jeg ved, hvad det får af konsekvenser så at sige, siger han.

Antonsen forklarer, at han gerne vil udfordre sig selv og i højere grad planlægge sin egen træning.

Hvor og hvordan ligger altså endnu ikke fast. Men han er ikke afvisende over for at følge Axelsen, som efter OL sidste år flyttede til Dubai i Forenede Arabiske Emirater.

En beslutning, som fik kritikere til at påpege, at han bosatte sig i et land, der anklages for at overtræde menneskerettigheder, og at Viktor Axelsen samtidig vendte ryggen til den træningsmodel, som havde hjulpet ham selv med at nå verdenseliten.

- Jeg vil ikke være afvisende over for det. Jeg elsker at træne sammen med Viktor. Det siger sig selv. Han bringer et enormt højt niveau til træningen, og vi har selvfølgelig trænet tæt sammen i en del år efterhånden, så jeg vil ikke have noget imod at træne med Viktor af og til, siger Antonsen.

Sportschefen i Badminton Danmark, Jens Meibom, siger til TV 2 Sport, at forbundet må tage Antonsens overvejelser 'ad notam', men kan heller ikke udpensle, hvad den fremtidige løsning bliver.

Den 25-årige aarhusianer har haft et sløjt år.

Antonsen er røget tidligt ud i de fleste af de turneringer, han er stillet op i, og sidste uges VM blev heller ingen succes, da han måtte forlade turneringen allerede efter første kamp.