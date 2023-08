Dansk stjerne ramt af angst: 'Jeg var et helt andet menneske'

Mia Blichfeldt har kæmpet med et hav af skader og tilmed angstanfald, men på tærsklen til VM på hjemmebane er badmintonstjernen et bedre sted

#KomsåMia! Ethvert indlæg på de sociale medier prydes af det samme hashtag.

Man kan næsten smage den knytnæve, der følger i kølvandet på det udråb, og når man kender personen bag, Danmarks bedste damesingle i badminton, Mia Blichfeldt, ja, så giver det god mening.

For hér kommer et menneske og en spiller, der vil fremad. Med alt hvad den kan trække.

Sådan vil publikum og tv-seere ved denne uges VM også opleve hende. Hun kommer tordnende ind i turneringen. Måske ikke som favorit til metal, og hun får da også mere end vanskeligt ved at komme frem til semifinalerne på lørdag, men hun kommer.

Og det bliver i en forfatning, omverdenen næsten ikke kan huske at have set hende i før.

For det hele synes at fungere for Solrød-spilleren, der gennem flere år har kæmpet en voldsom kamp. Først med skader og siden skader og angst.

Mia Blichfeldt ved VM i Tokyo sidste år. Foto: Hiro Komae/AP/Ritzau Scanpix

Skyndte sig væk

- Jeg er et godt sted. Jeg kan godt kunnet mærke på de sidste par træninger, at det har kildet lidt i armen og lidt i maven på en anden måde end normalt. Fordi det er tæt på nu, siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg har det meget godt. Jeg er meget glad, min krop er, hvor den skal være, og jeg kan mærke, at jeg har overskuddet i hovedet til at præstere.

Det er to et halvt år siden, Mia Blichfeldt for åben skærm blev ramt af et angstanfald under et interview med TV 2 ved Thailand Open. Hun tilkaldte landstræner Kenneth Jonassen, begyndte derpå at hyperventilere og skyndte sig at forlade interviewet.

I aktion for Danmark under Uber Cup i Bangkok sidste år. Foto: Sakchai Lalit/AP/Ritzau Scanpix

Dér havde angsten fyldt i hende et halvt års tid, hvilket blandt andet betød, at hun måtte sige fra over for landsholdssamlingerne i små to måneder, flytte hjem til sine forældre og, som hun selv har formuleret det: ’Ikke kom ud af sengen i tre uger’.

I dag er hun et andet sted, for der blev taget hånd om problemet.

- Det fylder lige så meget for mig, som hvordan jeg skal slå til bolden. Så det er nogle ting, jeg har gjort mig en masse tanker om i samarbejde med min sportsspykolog og Jesper (landstræner Jesper Hovgaard, red.).

'Jeg er et helt andet menneske'

- Det fungerer sådan, at vi sætter os ned og taler nogle scenarier igennem, og så taler vi mine tanker og følelser igennem: Hvordan jeg har det, hvordan kan jeg undgå at komme derud, hvor det kommer til at fylde for meget, hvis det sker, hvad for nogle ting skal jeg så gøre.

- Så arbejder jeg rigtig meget med mindfulness for ligesom at flytte tanker og fokusere mere på sådan konstitution og fokus, fortæller hun og henviser til meditationsformen, hvor man er bevidst om, hvad man føler og fornemmer i øjeblikket.

Mia Blichfeldt på træningsbanen i Brøndby-Hallen kort inden VM. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Hvordan kan du i træningen forberede dig på kampsituationer?

- Jeg øver mig, når jeg ikke er presset. Jeg tror på, at når man så mærker presset, så ved man, hvad man skal gøre, fordi kroppen har registreret de ting, før du blev presset. Det fungerer bedst for mig, forklarer hun.

- Hvordan er du som menneske i dag i sammenligning med før et år siden?

- Et helt andet menneske. Et helt andet menneske. Jeg har fået rigtig, rigtig godt styr på mig selv, og føler, at jeg har fået de rigtige mennesker omkring mig, både veninder og venner og familie, siger hun og understreger, at det handler om at være klar over, hvem han bruger til hvad – uden at det skal lyde forkert.

- Hvem skal jeg have råd af, hvem kan hjælpe mig. Der er kommet meget styr på mig. Det er ekstremt vigtigt, at der ikke er for mange stemmer. Det er bedre, at der er enkelte stemmer, og så er det dem, jeg forholder mig til.