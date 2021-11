Dansk stjerne trækker sig

Verdens nummer tre har fået at vide af lægen, at han ikke bør stille op.

Derfor har den danske stjerne trukket sig fra den prestigefyldte kvartfinale ved Indonesia Open, der rangerer som en såkaldt Super 1000-turnering.

Det fortæller Det Internationale Badmintonforbund på deres hjemmeside.

Ifølge forbundet er det et problem brystmuskulaturet, der gjorde Antonsen ukampdygtig.

Det bekræfter Antonsen også selv via Instagram. Her forklarer han, at han har kæmpet med skaden tidligere, og at den sprang op efter i løbet af kampen torsdag.

Med al sandsynlighed betyder det også, at den danske stjerne kommer til at misse sæsonfinalen, da han skulle nå længere end landsmanden Rasmus Gemke for at få en plads i den fornemme turnering, hvor han selv gik hele vejen sidste år.

Antonsen var sat til spille kvartfinale klokken 10 dansk tid mod hjemmebane-indehaveren Christie fra Indonesien, men sådan kommer det altså ikke til at gå.

Danmark er dog stadig fantastisk repræsenteret i kvartfinalerne i herresingle, da føromtalte Gemke, Hans-Kristian Vittinghus og Viktor Axelsen er på programmet denne formiddag dansk tid.