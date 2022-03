Dansk storsejr på 30 minutter

Den danske herredouble med Anders Skaarup Rasmussen og Kim Astrup spillede sig torsdag aften sikkert videre til kvartfinalerne ved årets All England.

De to danskere slog den useedede japanske duo Yoshinori Takeuchi og Keiichiro Matsui med 21-12, 21-7.

De syvendeseedede danskerne skulle bruge blot 30 minutter for at slå deres japanske modstandere, der ikke fik et ben til jorden i opgøret.

Skaarup og Astrup kom planmæssigt foran fra begyndelsen, hvor de med en føring på 9-3 skabte et stort hul til japanerne, som aldrig for alvor fik udfordret danskerne i første sæt.

Også i anden sæt lagde danskerne godt fra start ved at vinde sættets første syv point.

Det japanske par viste sig chanceløs mod den danske herreduo, som dominant cruisede sig videre efter et andet sæt med klasseforskel.

Lige så nemt havde danskerne det ikke turneringens første runde, hvor modstanderen var den hollandske duo Ruben Jille og Ties van der Lecq. Der skulle de nemlig bruge tre sæt på at spille sig videre.

I kvartfinalen skal den danske herredouble møde det andenseedede par fra Indonesien, Mohammad Ahsan og Hendra Setiawan.

Senere torsdag aften skal også den danske mixeddouble med Amalie Magelund og Mathias Thyrri i aktion. De møder det førsteseedede thailandske par Dechapol Puavaranukroh og Sapsiree Taerattanachai.