Dansk succes-duo afslører: Der er ingen regler

Det overgår vist de fleste, at de fra tid til anden kører sur i samarbejdet med den nærmeste kollega. Og ingen af os kan vel sige os fri for at skære lidt tænder over manden eller hustruen derhjemme.

Men hvad nu hvis det var den samme person...?

Det er det for Alexandra Bøje og Mathias Christiansen.

Hver dag vågner Danmarks bedste mixeddouble sammen. De spiser morgenmad sammen, tager til træning sammen, de spiser frokost sammen, træner sammen igen og tager hjem sammen. Så spiser de aftensmad sammen, slapper af sammen og skubber så til hinanden, når de ligger og snorker om natten.

Og i morgen gør de det igen.

Det kræver sin kvinde og mand. Det lægger de ikke skjul på overfor Ekstra Bladet.

- Når vi bor og arbejder sammen, så ser vi rigtig meget til hinanden. Og når vi er ude at spille, så bor vi sammen. Så vi ser meget til hinanden. Men vi har heldigvis også venner, bekendte og familie, som vi jo også ser hver for sig, siger Mathias og tilføjer, at de, når det ellers er muligt i en presset kalender, forsøger at finde en weekend, hvor de hver for sig gør de ting, de har lyst til.

Bliver hele tiden klogere

For det er nødvendigt, når man går op og ned ad hinanden hele tiden. Ja ja, man elsker hinanden, og der er ikke noget andet menneske i hele verden, man hellere vil være sammen med. Men derfor kan elastikken godt blive lidt mør engang imellem.

- Det er noget, vi arbejder på, og det kommer vi nok også til at gøre til næste mange år, fordi det kan skabe nogle udfordringer. Vi bliver hele tiden klogere på hinanden og på, hvordan vi håndterer de forskellige situationer, siger Alexandra.

Fredagstræning i Brøndby-Hallen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Tirsdag tog de hul på VM i badminton på hjemmebane, og de måtte allerede i første kamp finde nogle ressourcer frem for at vinde i tre sæt over et par fra Kinesisk Taipei. Torsdag skal de i ilden igen mod de tredjeseedede kinesere Feng og Huang.

- De er blandt guld-favoritterne, siger Alexandra Bøje. - Så vi kan spille frit, og presset er på dem. Men vi glæder os.

De blev sat sammen i marts 2019, da Mathias' makker, Christinna Pedersen pensionerede sig selv. Alexandra var bare 19 år - Mathias var 25. Resultaterne kom ikke af sig selv. Parret spillede en stribe turneringer og måtte hurtige forlade dem igen. Semifinalen i Dutch Open var et højdepunkt. Et andet var SaarLorLux Open i Tyskland i efteråret 2020, som de vandt.

Nøjedes med én kuffert

Der var de blevet enige om at være kærester, og efter finalepladsen i Swiss Open i foråret 2021 rejste de til All England sammen - med én kuffert. Det var i den forbindelse, de fortalte til de andre danske spillere, at der var sket en markant ændring i deres samarbejde...

- Noget af det, vi er gode til, er at kunne adskille badminton og privatliv. Er der sket noget dårligt til træning, er vi gode til ikke at tage det med hjem, siger Alexandra.

Mathias tager over:

- Når vi går hjem fra træning, prøver vi at adskille det. Vi er makkere og professionelle på banen, og så er vi kærester udenfor. Det kan vi så være nogle få timer, og så skal vi afsted igen.

Mathias og Alexandra har været kærester i flere år, og forholdet fungerer rigtig godt - både på og udenfor banen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Vindere af Singapore Open i juni. Foto: Simon Lim/EPA/Ritzau Scanpix

- Vi prøver at gøre nogle ting og tiltag, så vi ikke bare har snuden for meget i sporet. Så vi også prøver at huske, at vi også er kærester, siger han

- Er der ligefrem regler?

- Nej, det er der ikke, kommer det hurtigt fra Mathias.

- Vi prøver selvfølgelig at opføre os ordentligt over for hinanden, men det er klart, at når vi spiller elitesport på høj plan, så går bølgerne højt nogle gange, og vi vil gerne vinde, og vi vil gerne blive bedre. Men når træningen er slut, og vi tager hjem, så har vi sluppet det, uddyber han.

Tager det altid personligt

- Mennesker reagerer forskelligt på nederlag, vi har alle sammen dårlige dage. Kan det ikke blive personligt ind imellem?

- Vi tager det altid personligt, når vi taber. Vi vil så gerne vinde, og vi er også forskellige i forhold til hvor hurtigt, vi kommer os efter et nederlag. Jeg kan nok godt bruge lidt ekstra tid, end Alex kan, og Alex slipper det nok lidt hurtigere, end jeg gør, siger Mathias.

- Hvilke fordele har I inde på banen - og til træning?

- Fordelen for os er, at vi kender hinanden rigtig, rigtig godt, og vi vil tingene så meget, og vi er gode til at afstemme, hvad det er, vi gerne vil på – og udenfor banen. Vi er gode til at holde sammen. Altså udover vores spillemæssige kompetencer.

Alexandra bryder ind:

- Vi tør jo sige ting til hinanden. Vi kan være rimelig direkte til hinanden, hvis der er noget, vi undrer os over, eller ikke helt forstår.

- Men det er vel også vigtigt, at man kan være åben, at man ikke går over og ruger med noget.

- Vi ruger i hvert fald ikke over noget. Hvis der er noget, vi går med, så kommer vi ud med det samme. Det ved vi også er vigtigt, både privat og på banen, siger Mathias.