Dansk super-duo taber VM-finalen

Anders Skaarup og Kim Astrup tabte søndag aften VM-finalen i herredouble efter et brag af en kamp mod et sydkoreansk par

En fantastisk stime på 16 sejre i 16 kampe sluttede søndag aften for Danmarks bedste herredouble, Anders Skaarup og Kim Astrup.

Uheldigt for dem var det selveste VM-finalen på hjemmebanen i Royal Arena, de tabte.

Og dermed gik de lige præcis glip af én af de helt store - VM-guldet.

Nederlaget kom til at lyde på 21-14, 15-21, 17-21 og var afslutningen på et drøn af en uge - og såmænd også en finale, der havde alt, hvad man kunne ønske sig som badmintonfan.

Men i sidste ende var sydkoreanske Kang Min-hyuk og Seo Seung-jae for stor en mundfuld. Og sådan som de spillede søndag aften, er det ingen skam at tabe til dem. For hold nu kæft og ballade, hvor kan de to koreanere spille. Det er flot.

Og så lige en reminder om, at Seo i dagens første kamp vandt VM-guld i mixeddouble...

Danskerne kom ind til et jubelbrøl, der ikke er set på de kanter, siden tyskerne overgav sig i '45.

Fremragende start

10.000 tilskuere festede og klappede og jublede dem ned til banen, så det må have været svært at samle sig om opgaven.

Men det skal vi da lige love for, det danske par gjorde.

De var på 4-1 i løbet af nul komma fem, og efter tre minutter stod der hele 8-2.

En drømmestart for et dansk par på hjemmebane i en VM-finale.

Og heksekedlen blev ved med at buldre.

Og det var tydeligt, at begge danskere var kommet for at spille badminton. Duellen, hvor koreanerne reducerede til 4-8 viste især Astrup drømme-badminton med nogle opsamlinger, vi ikke har set så gode hele ugen i arenaen.

Begge danskere var friske på benene, men Kang og Seo ville danse med. De reducerede fire gange i træk og viste her noget sublimt badminton, der har kendetegnet dem hele ugen ved VM.

De fik udlignet til 9-9, og en nervøs stemning kunne fornemmes blandt de mange danske fans. Det varede dog kun kort, for Astrup og Skaarup tog to point i træk og gik til ophold foran 11-9.

Beton-defensiv

Især den danske defensiv var lavet af beton i 1. sæt. Skaarup og især Astrup hev nogle redninger af en anden verden op. Og det skal ses i lyset af, at koreanerne - Især Kang - kan slå til fjerbolde, som heste sparker bagud. Det er voldsomt.

Danskerne holdt sig hele tiden foran.12-9 og 15-11. Ved 19-14 sikrede de sig hele seks sætbolde, da koreanerne løftede bolden ud over sidelinjen. Og det var Astrups semihårde smash, der sikrede sættet, da bolden krøllede sig over netkanten.

Det var anderledes sløjt i starten af 2. sæt. Koreanerne var varme og ubehagelige at spille mod. De gik fra 0-1 til 4-1 og holdt sig lige præcis foran med en eller to frem til opholdet, hvor de fik fire points luft.

De hev dem ind igen. 11-12, da Astrup samlede op bag om ryggen. Det var fortryllende. De udlignede til 14-14 og kom kort tid efter foran for første gang i sættet. Forestil dig, hvordan det blev modtaget i Royal Arena... Men de kunne ikke holde fast, og i stedet var det fem koreanske point i træk til fem sætbolde, der hurtigt blev udnyttet.

Verdensklasse-offensiv

Kang og Seo angreb 3. sæt, som vi andre angriber tarteletterne fredag aften: Fuld fart frem og uden nåde. Det lykkedes delvist. Danskernes defensiv holdt i mange tilfælde, og de slog igen.

Reduceringen til 6-7 var vild. Danskerne havde tabt duellen og samlede til sidst op på må og få. Den sidste opsamling var dog helt ude på linjen, og Tang tvivlede et sekund for længe, så han måtte skovle bolden over, og så blev han straffet omgående.

Som i 2. sæt havde Tang og Seo en god stime frem mod opholdet, hvor de førte 11-7. Danskerne tog de første to og kom på 11-12 kort efter.

Men det kneb. Koreanernes offensiv var hidsig og absolut verdensklasse. I stedet kom de på 15-12, 16-13, 17-14 og 18-15.

Astrup afværgede et smash, men bolden røg ud, og så var der pludselig tre koreanske matchbolde. De nappede den første, og efter fem sekunders skuffelse fra de mange tilskuere, vendte det til jubel og brøl og taktfaste klapsalver ned mod især det danske par, der for alvor har givet dem noget at fryde sig over i denne uge.

Danmark ender dermed på to medaljer - én af bronze, til Anders Antonsen i herresingle, og så sølvet til Skaarup og Astrup. Det er i øvrigt duoens anden VM-medalje i karrieren. For to år siden vandt de bronze.