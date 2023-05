Dansk triumf: Axelsen sikrer drømmestart på VM

Danmarks badmintonlandshold fik søndag en perfekt start på Sudirman Cup, der er VM for blandede hold.

I kinesiske Suzhou vandt Danmark over Singapore ved at bringe sig foran 3-0 i et nøgleopgør i gruppen.

Kina er favorit til at vinde gruppen. Da Egypten er regnet som det svageste hold, er det forventet, at Danmark og Singapore skal slås om at gå videre til kvartfinalen via gruppens andenplads.

Det ser ud til at blive Danmark, der sikrede sig den indledende sejr ved at vinde de første tre kampe mod Singapore.

Mixeddoublen med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje sørgede for at give Danmark en god start, da de lagde ud med at vinde 21-19, 21-18 over Terry Hee og Tan Wei Han.

Danskerne var ellers på hælene i begge sæt. I første sæt kom de tilbage fra 14-17, og i andet sæt blev 7-13 vendt til sejr.

Så var det Viktor Axelsens tur, og verdens bedste badmintonspiller var i endnu større vanskeligheder mod Loh Kean Yew, inden han bragte Danmark foran 2-0 i matchen.

I første sæt misbrugte Axelsen fem sætbolde efter at have ført 20-16, og Loh Kean Yew snuppede i stedet sættet med 23-21.

Dermed var verdens nummer fire på vej mod sin tredje sejr over Axelsen på halvandet år, men det lykkedes ikke for Loh Kean Yew at følge op på sejrene ved VM i 2021 og Danish Open sidste år.

Axelsen mandede sig op og vandt de næste sæt med 21-13, 21-16.

Så kunne Mia Blichfeldt i damesinglen sikre den danske sejr, og det gjorde hun med cifrene 21-10, 21-15 over Yeo Jia Min efter at have været i kontrol fra start til slut.

Dermed havde herredoublen og damedoublen ingen betydning for det samlede resultat mod Singapore.

Danmark skal i aktion næste gang tirsdag mod Egypten, mens Kina venter på torsdag.

Danmark har aldrig vundet Sudirman Cup. Kina har vundet de to seneste gange og har triumferet ved 12 af de seneste 14 afholdte turneringer.