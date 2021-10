Dansk Uber Cup-hold stryger i kvartfinale på hjemmebane

Det kvindelige danske badmintonlandshold kan allerede nu se frem til at spille kvartfinale i Uber Cup på torsdag.

Det står klart, efter at Danmark søndag aften besejrede Canada i Ceres Arena i Aarhus og dermed skaffede sig avancement i turneringen, der er en slags VM for landshold.

Line Christophersen sikrede den danske sejr, da hun slog den blot 17-årige Rachel Chan i to sæt med 21-13, 21-16.

Dermed har Danmark vundet de første tre af holdkampens i alt fem opgør og kan ikke indhentes.

Mia Blichfeldt lagde for med at trække upåagtede Talia Ng fuldstændig rundt i den aarhusianske manege. 21-8, 21-7 lød de ulige cifre i en kamp med klar klasseforskel.

Langt mere spændende blev det i den første double, hvor OL-parret Maiken Fruerlund/Sara Thygesen måtte slide hårdt for at få skovlen under Rachel Honderich og Kristen Tsai.

Danskerne vandt en gyser af et første sæt med 22-20 og var også presset i andet. Først mod slutningen lykkedes det at ryste canadierne af og vinde 21-16.

Derefter var det op til Line Christophersen at afgøre forestillingen. Danskeren var ganske overlegen, lige indtil hun tilspillede sig en matchbold ved 20-9 i andet sæt.

Canadieren vandt de næste syv bolde på stribe, inden Christophersen omsider kunne dræbe kampen og afblæse den begyndende nervøsitet.

Der mangler fortsat en single og en double i holdkampen. Men udfaldet af de opgør får kun betydning for de danske sejrscifre.

Inden Danmark tager hul på knockoutfasen, skal holdet igennem en gruppefinale på tirsdag mod de kinesiske favoritter.

Kineserne har foreløbig gjort rent bord med to 5-0-sejre over Malaysia og Canada.