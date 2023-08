Dansk VM-chok: Viktor Axelsen slået ud

Farvel og tak.

Kvartfinalen blev endestationen for Viktor Axelsen ved VM i badminton.

Efter en opslidende gyser tabte den danske stjerne 21-13, 15-21, 16-21 til H.S. Prannoy fra Indien.

Og dermed fik VM-turneringen sin største overraskelse til dato. For Axelsen har hele vejen igennem været tårnhøj favorit til guldet.

I stedet må danskerne sætte deres lid til Anders Antonsen, der i skrivende stund mangler at spille sin kvartfinale.

Det gik som det plejede mod Prannoy. Det var opslidende. Det var langt, og det var drænende. Syv af ti kampe mellem de to er gået i tre sæt nu.

Mest for Prannoy, syntes det dog.

Inderen begyndte allerede hen midt i 2. sæt at hive efter vejret. Det forsøgte Axelsen at udnytte. Han forsøgte de lange dueller, at få inderen ud og løbe. At slide for det.

VM i badminton på dansk grund nærmer sig, og superstjernen Viktor Axelsen ved, hvilket pres der venter ham Inden turneringen fortalte Axelsen om forventningerne til ham.

Annonce:

Buldrede løs fra start

Det var egentlig begyndt, som det plejer med Axelsen ved dette VM. Han buldrede løs fra første færd og førte 9-2, inden Prannoy egentlig var klar over, hvad der foregik.

Så fik inderen bedre fat. Hans veludviklede netspil kom i gang, og så fik inderen sendt så godt som alle bolde retur, selvom danskeren forsøgte at drive ham rundt i manegen.

Prannoy arbejdede sig ind på danskeren, men tættere end 13-16 kom han ikke, og de sidste fem point tog Axelsen i træk. Uden dikkedarer.

2. sæt var en anden oplevelse. Er der to punkter, H.S. Prannoy ikke kan måle sig med Viktor Axelsen, så er det tempo og udholdenhed. Så når de to stjerner mødes, forsøger inderen at trække tempoet ud af opgøret.

Bare for at have en chance. Derfor går mange af deres opgør i tre sæt.

Det skete også fredag aften. Men Axelsen lykkedes med de lange dueller. De udmarvende dueller, som syntes at slide Prannoy op.

Men inderen var god. Han var rigtig god.

Annonce:

De fulgtes ad til 8-8, men et par hurtige indiske point gav et hul, og det fik Axelsen ikke lukket. I stedet øgede Prannoy. Point for point åd han sig tættere og tættere på et tredje sæt. Han kom på 13-9, 17-10 og 18-13.

Vanskeligt

Da Axelsen smed en bold i nettet, og Prannoy kom på 19-14, måtte inderen efterfølgende lige trække luft ind ude ved sin taske. Kort efter tog han dog sættet.

Afgørende sæt var vanskeligt. For begge spillere. Prannoy lignede mellem de to sidste sæt en slagen mand. Axelsen så bedre ud.

Og da han vandt sættets første duel, knyttede han næven, mens tilskuerne i Royal Arena brølede deres begejstring ud.

Men det er nogle vilde kampe, de to har det med at give hinanden. Således også fredag aften. Det begyndte for alvor at se svært ud for Axelsen, da Prannoy via nogle forrygende bolde gik fra 7-7 til 11-7. Stemningen i hallen var mere opgivende og frustrerende, end der var opbakning til Axelsen.

Annonce:

Og mismodet forsatte. Axelsens spil var skiftevis sløjt og forrygende. Og Prannoy satte sin lid til sine stejle smash og sit netspil. Og da hawkeye viste, at et smash fra inderen lige præcis kyssede det yderste af sidelinjen, gik han på 14-9.

Så tog Viktor to i træk. Så brølede danskerne igen i hallen. Men den gik ikke. Prannoy tilspillede sig hele fem matchbolde. På den anden løftede Axelsen bolden ud over sidelinjen. Og så var det slut.