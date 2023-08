Dansk VM-nedtur

VM-semifinalerne i mixeddouble lørdag bliver uden dansk deltagelse.

Fredag eftermiddag tabte Mathias Christiansen og Alexandra Bøje kvartfinalen til de ottendeseedede kinesere Jiang Zhenbang og Wei Yaxin med 16-21, 18-21.

Og det var der egentlig ikke så meget at sige til.

Det danske par, der havde overrasket i 1/8-finalen med sejr over et andet kinesisk par, kom med de våben, de har. Det var bare ikke nok. Kineserne begik et minimum af fejl og havde i Zhenbang en offensiv skarpskytte, der leverede nogle smash, end ikke Alexandra Bøjes forrygende defensiv kunne stille noget op overfor.

Mathias Christiansen og Alexandra Bøje løfter sløret for, hvordan livet som partnere inde og ude for banen fungerer Mathias Christiansen og Alexandra Bøje løfter sløret for, hvordan livet som partnere inde og ude for banen fungerer.

Det var nu ikke fordi, opbakningen fejlede noget. Et proppet Royal Arena var i hopla, og hver evig eneste gang, det bare smagte af dansk point, buldrede og bragede det fra tribunerne.

Men det rakte ikke. Kineserne var hele tiden et skridt foran, et slag bedre og to-tre point foran.

Danskerne kom hurtigt bagud 5-1, men de fik hanket lidt op i sig selv og var kun nede med tre ved opholdet.

De formåede dog ikke at komme helt op, og det var som om, kineserne hele tiden var et nøk bedre på de fleste punkter.

Dermed er det danske par færdig ved VM efter nogle gode kampe, og Joachim Fischer og Christinna Pedersens bronzemedaljer fra 2014 er fortsat seneste metal, Danmark har vundet i kategorien.