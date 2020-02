Danske badmintonkvinder sejrer sikkert i EM-åbner

Landstræner Jesper Hovgaard havde på forhånd udråbt badmintonkvindernes åbningskamp mod Holland til at være den sværeste i gruppespillet ved EM for hold, men den danske sejr kom alligevel sikkert i hus efter tre kampe.

Allerede på det tidspunkt havde Danmark bragt sig på 3-0 og kunne ikke længere hentes i den franske by Lievin.

Mia Blichfeldt sikrede en god start for damelandsholdet, da hun med sin sejr på 21-14, 21-19 over Soraya Eijbergen gjorde det til 1-0.

Dernæst lykkedes det for første gang Sara Thygesen og Maiken Fruergaard at slå parret med Selena Piek og Cheryl Seinen. Det skete endda med cifrene 21-17, 21-15.

Julie Dawall Jakobsen sørgede for at lukke kampen til dansk fordel, da hun i den tredje kamp vandt med 21-10, 21-16 over Gayle Mahulette. Siden kom den danske sejr til at lyde på 5-0.

De øvrige opgaver i gruppe 1 er på papiret mere overkommelige. Her venter Irland og Letland.

Også Danmarks herrelandshold var i aktion første gang tirsdag. Modstanderen var upåagtede Wales, der ligeledes blev besejret med 5-0.

Viktor Axelsen lagde ud med en sejr på 21-5, 21-11, og den blev fulgt op af en 21-9, 21-6-sejr til Anders Antonsen, før Jan Ø. Jørgensen gjorde singlearbejdet færdigt med en 21-9, 21-5-sejr.

Siden gjorde doublerne med Mathias Boe/Mads Conrad-Petersen og Anders Skaarup/Frederik Søgaard arbejdet færdigt for danskerne.

Letland og Schweiz er de øvrige modstandere i gruppespillet.

En landskamp består af tre singlekampe og to doublekampe.

Både de danske herrer og kvinder er forsvarende mestre i EM for hold.

Hold-EM slutter med finaler på søndag.

