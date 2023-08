Danske legender sender særlig hilsen til VM-stjerner

Hele det badminton-interesserede Danmark går i stå sidst på eftermiddagen, når VM-finalen i herredouble bliver spillet i Royal Arena på Amager.

For på den ene side af nettet står Danmarks bedste herredouble de seneste år, Anders Skaarup og Kim Astrup.

Det er resultatet af en forrygende stribe resultater, der kulminerede lørdag eftermiddag, da de i tre hæsblæsende sæt besejrede et meget stærkt, kinesisk par.

At det danske par er nået hele vejen til finalen, vækker opsigt. For Astrup og Skaarup har måske nok tilhørt toppen eller subtoppen af verdensranglisten de seneste sæsoner, men VM er noget andet end Singapore Open eller Denmark Open.

VM er her, hvor alle timer deres form, som kinesere, japanere, indere, indonesere og malaysiere træner målrettet frem imod hele sæsonen. Alt er timet til at kulminere i VM-ugen.

'Lad traditionen fortsætte'

Derfor har det imponeret, at Astrup og Skaarup fredag slog de bundseedede indere Rankireddy og Shetty i to sæt, og det var mindst lige så imponerende, da de sendte Liang og Wang ud lørdag.

Den danske super-duo skriver sig dermed ind i rækken af danske stjerner, der har nået finalen ved enten VM eller OL, og nu sender en stribe af Danmarks største double-stjerner en særlig hilsen til netop de to:

- Først og fremmest fantastisk at vi igen har en dansk herredouble som har niveau på allerhøjeste hylde!! Og et kæmpe tillykke med finalepladsen, fortjent efter stærkt spil i kvart og semi… alt mulig held og lykke i finalen, lad os fortsætte traditionen med at Danmark vinder VM i herredouble hvert 20. år(‘83, ‘03 og måske ‘23), skriver Jonas Rasmussen, der vandt VM-guld i Manchester for præcis 20 år siden.

Rasmussen og Paaske i VM-kvartfinalen i Paris i 2010. Foto: Michel Euler/AP/Ritzau Scanpix

Det gjorde han sammen med Lars Paaske, og denne skriver således:

- Tillykke med finalen! Fantastisk at se jer samle stafetten op. Sikke en udvikling og med ny selvtillid i bagagen så tror jeg på det bliver stort fremover. Jeg har spillet jer som vindere i år, skriver Paaske.

Tre år senere var det kollegaerne Jens Eriksen og Martin Lundgaard Hansen, der nåede semifinalen og vandt bronze i Madrid. Til Ekstra Bladet skriver Eriksen:

- Godt kæmpet, drenge. Stort tillykke med finalen. Se nu at kæmpe alt det I har lært i finalen. Men husk at nyde det, det er kæmpe stort at stå i finalen på hjemmebane. Held og lykke i finalen. Mvh Jenner (Jens Eriksen)

Eriksen og Lundgaard Hansen ved Korea Open i 2007. Foto: Jo Yong-hak/Ritzau Scanpix

Hans makker i de gyldne år, Martin Lundgaard, skriver:

- Kære Anders og Kim. Fantastisk turnering. Stort tillykke med finalepladsen. I har spillet fremragende og været forrygende på de afgørende bolde og fået taget i Royal Arena til at lette. Glæder mig til at se kampen. Held og Lykke. Mvh Martin Lundgaard.

Jon Holst-Christensen var en del af Danmarks bedste herredouble i første halvdel af 1990'erne sammen med Thomas Lund og nåede to VM-finaler på fire år. Han skriver:

- Hej Kim og Anders. Tillykke med finalen. Gå nu hele vejen - noget som jeg ikke nåede i min karriere. I har modet og spillet til at gøre det. Hilsen Jon Holst-Christensen.

Jon Holst-Christensen sammen med nuværende assisterende landstræner Thomas Stavngaard på banen i 1990'erne. Foto: Morten Bjørn Jensen/Ritzau Scanpix

Og så til én, de fleste ser og hører, hvis de følger med i badminton, Jim Laugesen.

TV 2's ekspertkommentator var det meste af et tiår en del af Danmarks bedste herredoubler med Michael Søgaard siger til Ekstra Bladet:

- Stort tillykke med finalen, gutter. Det er virkelig godt gået. Gør det i finalen, I gjorde i dag. Mvh manden, der engang ville have jer skilt ad, siger parrets vel nok største kritiker gennem årene.

Jim Laugesen og Michael Søgaard ved All England i 1998. Foto: Morten Langkilde/Ritzau Scanpix

VM-finalen er den sidste af søndagens fem finaler. Programmet begynder klokken 12.