Danske pligtsejre ved VM - nu venter overmagten

Det er ikke i damesingle, Danmark har de største forventninger til medaljer ved VM i badminton denne uge.

Dels er de tre danske deltagere Mia Blichfeldt, Line Christophersen og Line Kjærsfeldt ikke rangeret så godt, at de bør regnes som medaljekandidater, dels har de fået en lorte-lodtrækning.

For nu at sige det, som det er.

Tirsdag eftermiddag var der dog ingen slinger i valsen hos to gange Line, der i to på hinanden følgende kampe ekspederede deres modstandere i 1. runde ud af turneringen.

Først var det en peruvianer, Christophersen besejrede med 21-15, 21-15. Det var en arbejdssejr for danskeren, der lignede en spiller, der virkelig havde brug for den kamp - mod en overkommelig modstander, hvor kunne få spillet sig ind i turneringen.

Effektive Kjærsfeldt

Line Christophersen begik en del fejl undervejs. Men hun vandt og er videre som forventet.

Det er Kjærsfeldt også efter sejr i to sæt over en canadisk spiller, hun tidligere har haft vanskeligheder med.

Tirsdag på dansk grund var Zhang Wen Hun dog til at have med at gøre. Især fordi Kjærsfeldt spillede en god kamp. Den 29-årige aarhusianer var effektiv og vandt 21-10, 21-9 i en ensidig forestilling, hvor hun fik spillet sig varm og leverede et stabilt, højt niveau stort set hele vejen igennem.

Mia Blichfeldt, der har været oversidder i 1. runde, skal i aktion senere på dagen mod Rachael Darragh fra Irland, der ikke bør give den 15. seedede dansker problemer.

De kommer til gange i næste runde. Se lige her:

Line Christophersen møder i sin 2. runde-kamp fjerdeseedede Tai Tzu-ying fra Kinesisk Taipei, mens Line Kjærsfeldt står til niendeseedede Han Yue fra Kina. Ordentlige mundfulde, hvor danskerne i den grad skal ramme dagen, hvis de vil videre til 1/8-finalen.

Dér står Blichfeldt allerede, hvis hun vinder over Darragh. Spørgsmålet er så, om tredjeseedede Chen Yufei fra Kina bliver for stor en hurdle for hende.

Én ting er sikker: Danskerne skal levere badminton af fineste karakter, hvis de skal gøre sig forhåbninger om bare en plads i kvartfinalen.