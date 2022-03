Danske profiler melder fra

Den danske trup til badmintonturneringen All England er blevet ramt af afbud i sidste øjeblik.

Hverken Rasmus Gemke i herresingle eller Mia Blichfeldt i damesingle kommer således til start i den traditionsrige turnering, der begynder onsdag i Birmingham.

Det er skader, der tvinger begge spillere til at blive hjemme. Det samme gælder Freja Ravn, som dermed ikke kommer til at spille damedouble med Amalie Magelund.

Gemke er nummer 13 i verden og rangerer som Danmarks tredjebedste herresingle. Han stod til at møde syvendeseedede Jonatan Christie i første runde.

- Han har noget sportsbrok, som plager ham. Det er vi nødt til at tage alvorligt, og han er ikke klar til at spille, siger Badminton Danmarks sportschef, Jens Meibom.

Mia Blichfeldt kæmper med et springerknæ. Danmarks bedste damesingle har generelt været hårdt ramt af skader de senere år.

Hun skulle efter planen have åbnet turneringen mod den useedede kineser Yue Han.

- Det er mentalt hårdt for hende, at hun ikke kan komme i gang. Men vi er nødt til at tage det roligt og ikke forcere noget, så hun får tilbagefald.

- Vi håber snart, at hun får en periode, hvor hun kan træne igen uden tilbageslag. En ting er at være skadesfri, men hvis du skal lykkes på højeste niveau, skal du også kunne træne over længere tid, siger Jens Meibom.

Freja Ravns afbud skyldes problemer med hoften. Det betyder, at Amalie Magelund må nøjes med at stille op i mixeddouble i selskab med Mathias Thyrri.

En anden damedouble, Julie Finne-Ipsen/Mai Surrow, er ifølge TV2 Sport heller ikke med i Birmingham.