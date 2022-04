Danske stjerner brager i EM-semifinaler

Viktor Axelsen følger med sine danske landsmænd Anders Antonsen og Mia Blichfeldt til semifinalerne ved årets EM i badminton, der afholdes i Spaniens hovedstad, Madrid.

De tre badmintonspillere spillede sig alle videre torsdag, der var en blandet dag for danskerne i Madrid.

Axelsen viste sig alt for stærk for sin franske modstander, Thomas Rouxel, der blev slået med 21-16 og 21-14.

Danskeren satte sig på opgøret fra begyndelsen, hvor en føring på tre point blev etableret. Derefter kørte den danske verdensetter spillet i cruise control i resten af sættet.

Den franske modstander kom bedre fra start i andet sæt, hvor han vandt de første fire point mod den danske badmintonspiller.

Axelsen viste dog, hvorfor han er verdens nummer et. Han vendte kampen på hovedet og var foran 11-6 ved sættets drikkepause. Ikke længe efter sikrede han sig sejren uden for alvor at være blevet udfordret.

Viktor Axelsen. Foto: Juan Carlos Hidalgo/Ritzau Scanpix

Tidligere torsdag viste også Anders Antonsen, hvorfor han hører til blandt de bedste i verden.

Antonsen var stærkere end sin irske modstander, Nhat Nguyen, der på intet tidspunkt i kampen havde nogen reel chance for at true den danske badmintonspiller.

Kvartfinalerne blev dog endestationen for Hans-Kristian Vittinghus, der måtte se sig slået af franske Toma Junior Popov, som i semifinalen skal møde Antonsen.

Også Line Christophersen og Line Højmark Kjærsfeldt fik knust deres EM-drømme i kvindernes singleturnering.

Bedre gik det for Mia Blichfeldt, der efter en hårdt tilkæmpet sejr i tre sæt er eneste dansker tilbage i kvindernes singlerække.

