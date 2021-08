Danske stjerner får tre måneders karantæne

Damedoublen i badminton med Alexandra Bøje og Mette Poulsen kommer ikke i aktion på dansk jord lige med det samme.

Således er duoen af Badminton Danmark blevet idømt tre måneders karantæne for dårlig opførsel i DM-finalen.

Det skriver TV2, der henviser til en pressemeddelelse fra Badminton Danmark.

Bøje og Poulsen var meget utilfredse med en servedommer og truede med at trække sig fra kampen.

Karantænen gælder i nationale og internationale individuelle turneringer på dansk grund, ligesom de også får tre runders karantæne i den danske holdturnering.

Ifølge kendelsen dømmes parret for 'et betydeligt antal gange at have optrådt groft utilbørligt og derved have skadet Badminton Danmarks anseelse', skriver TV2.

Badminton Danmark bekræfter over for TV2 Sport, at Bøje og Poulsen fortsat kan træne med resten af landsholdet i Brøndby Hallen, ligesom de også kan deltage i Sudirman Cup - også kaldet VM for hold - der spilles på hjemmebane i oktober.

Parret står derimod blandt andet til at misse Super 1000-turneringen Denmark Open i oktober.

Finalen for to uger siden udviklede sig til lidt af en farce. Parret brokkede sig højlydt over, at servedommeren igen og igen i finalen mod Maiken Fruergaard og Sara Thygesen dømte fejl på deres server.

Servedommeren endte siden med at forlade banen grædende.

Parrets frustration kulminerede i andet sæt, hvor de gik frem til nettet for at sige tak for kampen og forlade banen.

Det fik deres træner Jakob Poulsen dog talt dem fra. Kampen blev spillet til ende, og Fruergaard og Thygesen snuppede DM-titlen.

Bøje og Poulsen undskyldte senere for deres opførsel.

- Vi vil gerne beklage og undskylde for vores opførsel i DM-finalen i går. Vores reaktion på banen tog overhånd, og vi lod vores frustrationer løbe af med os, lød det fra de to ifølge badminton.dk.

- Det er vi rigtig kede af, og vi har rakt ud til servedommeren med en undskyldning.