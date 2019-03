Danske stjerner i bizar situation

Mathias Boe og Mads Conrad-Petersen er havnet i saksen efter at have spillet sammen ved hold-VM. Det kan blive kostbart for dem

Det var skønne, spildte kræfter, da badmintonspillerne Mathias Boe og Mads Conrad-Petersen i Thomas Cup-semifinalen mod Japan sidste år blev sat sammen og vandt deres herredouble. For senere endte Danmark med at tabe holdkampen 3-2 til asiaterne.

Og nu viser det sig, at den idé - at sætte de to double-specialister sammen i en slagkraftig duo - får konsekvenser for dem i denne sæson, efter de har valgt at afbryde samarbejdet med deres tidligere makkere.

Det fortæller tidligere landstræner Steen Schleicher Pedersen.

- Med sejren samlede de 625 point sammen til verdensranglisten og blev derfor placeret nede omkring nummer 1000. Og da deltagelse i alle badminton-turneringer afgøres af verdensranglisten, kan de ikke komme ind i de turneringer, de helst vil spille, fortæller han om det nyoprettede makkerpar.

Anderledes er situationen lettere ironisk for deres tidligere makkere, Carsten Mogensen og Mads Pieler Kolding, der begge har udtrykt overraskelse og mildest talt forundring over først at blive vraget og siden se deres tidligere makkere gå sammen.

'Det er fortsat ikke nok'

For Mogensen og Pieler Kolding har ikke tidligere spillet sammen og har derfor ingen point på verdensranglisten. Og så ser det internationale badmintonforbund, BWF, en anelse mildere på dem med den såkaldte Notional Ranking.

- Ja, de tager point med, som de har optjent det seneste år i deres tidligere herredoubler. Dog skal det samlede antal point, de har optjent, deles med to – og af det er det så igen kun 80 procent, de får med, forklarer Steen Schleicher Pedersen.

Men det betyder, at de trods alt – og selvom 2018 for både Carsten Mogensen og Mads Pieler Kolding var alt andet end fremragende – har point i banken og kan gå efter deltagelse i større turneringer.

- De står noget bedre. Formentlig er det dog fortsat ikke nok til at komme ind i de store turneringer som Indonesia Open (Super 1000) og Japan Open (Super 750) i juli, siger Steen Schleicher Pedersen.

Sportschef i Badminton Danmark, Jens Meibom, medgiver, at situationen er alt andet end optimal. Læs mere her

Ekstra Bladet har herunder sammensat en faktaboks for at give en forståelse af, hvordan den international kalender er skruet sammen for badmintonspillere verden over. En faktaboks der opstiller turneringerne efter præmiesum og point til verdensranglisten.

Sådan er turneringerne opdelt af BWF World Tour Super 1000 (All England, Indonesia Open og China Open – 1 mio. dollars i samlet præmiesum) Super 750 (Fem turneringer – heriblandt Denmark Open – 700.00 dollars) Super 500 (Syv turneringer – 350.000 dollars) Super 300 (11 turneringer – 150.000 dollars) Super 100 (Ti turneringer – 75.000 dollars) International Challenge (28 turneringer – heriblandt Denmark Challenge – 25.000 dollars) International Series (38 turneringer – 10.000 dollars) Future Series (27 turneringer – ingen præmiepenge) Vis mere Luk

Må overveje at melde fra

Steen Schleicher Pedersen gætter på, at det må være kommet bag på den nydannede duo, der hver for sig har læssevis af medaljer og høje placeringer på verdensranglisten – men sammen ikke har andet end deres talent og gode humør.

- De havde planlagt at spille Polish Open, der ligger på International Challenge. Herefter Finish Open, der er på samme niveau. Men de kom ikke ind i Polish Open. Og derfor mister de muligheden for at spille med og optjene ekstra point. Det gør det endnu sværere for dem. Jeg tror heller ikke, at de kan komme ind i Denmark Challenge til maj, siger han om den danske turnering.

Men der er en anden vej at gå. Nemlig ved at undlade at gøre noget som helst.

- De skal så overveje, om det kan betale sig at spille den, eller om de vil vente, til deres point udløber i maj, forklarer han med henvisning til, at der i badminton som i tennis er den regel, at man mister de point, man har optjent i en given turnering, når der er gået 52 uger.

Dermed ryger de 625 point ved skæringsdatoen 1. juni, hvor der er gået et år. Og så foreskriver reglerne, at de får de point, de indsamlede i deres respektive doubler fra 1. juni 2018, til de stoppede samarbejderne i henholdsvis november '18 og marts '19.

Mathias Boe og Carsten Mogensen har dannet par i 15 år - til og med All England 2019. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Derved står de noget bedre – om end der stadig er lang vej til den fineste række af turneringer.

Der er også et andet bump på vejen, der skal forceres. For timingen har været elendig. Steen Schleicher Pedersen henviser til et thailandsk par, der i nøjagtig samme situation nåede at tilmelde sig seks turneringer i træk. Det kan danskerne ikke.

- Der er længere tid mellem turneringerne, og de kan ikke skrabe point nok sammen til at komme ind i de turneringer, der er interessante for dem.

- Der er en Super 300-turnering i New Zealand i april. Men det er kun én turnering. Så er der igen en i Australien i maj. Det er samme problem. Derpå følger Indonesia Open (Super 1000, red.) og Japan Open (Super 750, red.). Der har de ingen chance for at komme med, siger han.

- Selv hvis tingene flasker sig for dem, vil jeg vurdere, at vi først ser dem mod de 32 bedste par i verden i september i Kina og Sydkorea, siger Steen Schleicher Pedersen.

Og det er forudsat, at de rent faktisk vinder de turneringer, de stiller op i…

Rangering i BWF’s turneringer Hendra Setiawan og Mohammad Ahsan fra Indonesien vandt All England søndag og scorede 12.000 point. Mathias Boe og Carsten Mogensen røg i deres sidste turnering sammen ud i 2. runde og fik 4800 point for deres anstrengelser. Vinder Boe sammen med Mads Conrad-Petersen Finnish Open 4.-7. april, scorer de 4000 point. Når de eksempelvis semifinalen i den forholdsvis stærkt besatte turnering, må de nøjes med 2800 point. For at komme med i de største turneringer i verden, skal de op og ramme 32. pladsen på verdensranglisten. Den indehaves i skrivende stund af malaysierne Mohamad Arif Abdul Latif og Nur Mohd Azriyn Ayub. De har 37.500 point samlet sammen for 15 turneringer det forgangne år. En sejr i Australian Open, der er Super300-turnering, i juni, giver 7000 point. Vis mere Luk

Bølgeskvulpene kan endda blive så voldsomme, at de risikerer at få problemer med at kvalificere sig til OL i Tokyo næste sommer. Hvor deltagelse i World Tour-turneringerne ’blot’ kræver en rangering blandt de 32 bedste i verden, er OL-turneringen for 16 deltagere. Hver nation kan maksimalt have to deltagere med.

Og da Kim Astrup/Anders Skaarup ligner et par, der har tænkt sig at spille med om olympisk metal i Tokyo, kan det ende med, at Boe og Conrad-Petersen skal slås med deres gamle venner, Carsten Mogensen og Mads Pieler Kolding, om en OL-billet.

Situationen kan også blive et problem for Badminton Danmark, der dagligt træner doublerne på forbundstræningen i Brøndby.

- Forbundet har udtalt, at de vil evaluere doublerne efter VM (til august, red.). Men det kan jo blive svært, hvis de ikke har mødt par fra top32 inden. Det er ingen let start, de får, siger Steen Schleicher Pedersen.

