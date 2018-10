Danske stjerner i kæmpe nedtur: Vi ligner fucking amatører!

For fjerde turnering i træk røg Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding ud i 1. runde - endda efter en solid føring på hjemmebane

De er færdige. Helt færdige.

For Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding blev Denmark Open en overraskende hurtig omgang, hvor 1. runde blev endestationen.

En voldsom skuffelse for verdensranglistens nummer syv, der var klar favorit mod indonesiske Berry Angriawan og Hardianto Hardianto, ja, det hedder han altså.

Asiaterne, der til sammenligning er nummer 17 i verden, skulle være besejret. Og gerne i to sæt af danskerne, der var på hjemmebane i Odense.

Men ak.

Det lykkedes at vinde første omgang med solide 21-13, og da Conrad og Pieler Kolding tilmed var på 16-9 i 2. sæt, lignede det en ekspeditionssag.

Magtbalancen tippede

Så tog indoneserne utrolige otte point i træk, og så tippede magtbalancen ganske enkelt. Danskerne kæmpede sig på 18-17, men tre tabte bolde mere i træk gav modstanderne sætbold, som de udnyttede i andet forsøg.

Da så det sort ud for danskerne. Mads Conrad-Petersen lignede en mand, der lige var faldet ned fra månen, mens de forsøgte at gøre sig klar til det afgørende sæt. For hvordan pokker kunne det ske?

Det må utvivlsomt have siddet i baghovedet på de danske gutter, at de siden verdensmesterskabet i august, hvor de kun knebent tabte til de senere verdensmestre, Li og Liu fra Kina, i kvartfinalen, har tabt i 1. runde ved Japan Open, China Open og Korea Open.

Selvom det er de største turneringer i verden, så er det noget nær krisetegn hos et par, der vil være verdens bedste.

Begyndelsen på 3. sæt var helt lige. De var endda på 7-6, inden en ny bølge af indonesiske point skyllede ind over dem. Angriawan og Hardianto kom på 10-6, inden de marcherede væk til 16-10.

Derfra var slaget reelt tabt. Danskerne hostede sig igennem nogle point, men de kunne ikke hale ind på modstanderne, der til sidst udnyttede deres anden matchbold og overraskende bankede sig i 2. runde.

- I har en stor overhånd i den her kamp. Lige pludselig går det galt i andet sæt. Kan I fornemme, hvad der sker derinde, spurgte TV 2’s reporter naturligt efter kampen.

- Jeg har ikke så meget at sige. Det er rystende, at man kan spille så godt indtil jeg ved ikke hvad, og lige pludselig…. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, lød det opgivende fra Mads Pieler Kolding.

Havde kæmpe lort på ketsjeren

- Er det en del af den nedtursperiode, I er kommet ind i nu?

- Det er det uden tvivl. Det er mangel på selvtillid, så det basker. Vi har taget så mange snakke, og lige lidt hjælper det. Vi står stadig og ligner to fucking amatører lige pludselig. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Det er jo bare skuffelse. Det er fordi, man gerne vil. Og lige nu kan jeg ikke se mig komme ind på en lortebadmintonbane igen, sagde Mads Conrad-Petersen.

Læs hele det hudløst ærlige interview, der fandt sted ret efter kampen her

Han tilføjede, at det næsten ikke var til at bære, at de igen var røget ud. Igen.

- Jeg kan simpelthen ikke klare, at vi taber den kamp. Man kan sige, det er dårligt mentalt arbejde, men jeg kunne ikke acceptere det. Det kunne jeg godt, hvis jeg lige havde spillet godt i tre turneringer – men det har vi ikke gjort. Så er det for dybt. Der var ikke mere i posen mentalt.

- Pludselig har vi en kæmpe lort på ketsjeren, og alt det, der var så let, det var pludselig det sværeste i verden. Det er selvfølgelig fordi man er lidt ramt. Og det her gør det ikke så meget bedre, sagde han.

Det danske makkerpar har spillet sammen en årrække og har tidligere været i tre Super Serie-finaler, mens de hele fire gange har været i EM-finalen og vundet den en enkelt gang.

De har i mere end fire år konstant befundet sig blandt verdens 15 bedste herredoubler og nåede i juni helt op som nummer fire, hvilket er deres bedste placering nogensinde.

