Danske VM-helte flade af grin: Vi tør ikke ændre noget som helst

Det hører til sjældenhederne, at en dansk herredouble spiller sig i selveste VM-finalen.

Vi skal ti år tilbage for at finde det seneste tilfælde. Og vi skal 20 år tilbage for at finde den seneste VM-finale i herredouble, der endte med dansk sejr.

Og for at det ikke skal være løgn, er det 40 år siden i år, Danmark første gang vandt VM-guld i den kategori. Det var i øvrigt også på hjemmebane.

Det er nogle af de store krabater i dansk badmintons historie, Anders Skaarup og Kim Astrup er oppe blandt, og det passer dem virkelig godt.

Det kunne man mærke efter semifinalen lørdag.

Annonce:

- Vi har kæmpet for det i mange år. At bevise, at vi har det, der skal til for at blive skrevet ind blandt nogle af de allerbedste. Men det er så klart, at resultater taler mere end vores egne ord. Så at stå i en VM-finale på hjemmebane og have muligheden for at spille med om titlen til et verdensmesterskab, det tror jeg ikke, at der er så mange danske herredoubler, der får lov til, kom det fra en meget glad Kim Astrup.

Er ved at tude helt vildt

Anders Skaarup viste sin højre frem, hvor hårene gjorde deres for at nå loftet.

- Se her. Bare vi snakker om det, kom det med et stort grin.

- Og vi er en del af det nu. Det kan jeg næsten ikke sige, uden at jeg begynder at tude helt vildt. Så det er stort, kom det fra Astrup.

De var begge enige om, at opbakningen var vital.

- Hvis vi havde spillet et andet sted, så ville vi ikke have vundet, sagde de samstemmende.

Foto: Jonathan Damslund

Hvordan tror I, det bliver at spille en VM-finale?

- Jeg har ingen idé. Men vi må gøre, hvad vi kan for at forberede os til det, sagde Kim Astrup og bevægede sig ind på noget, der, som ugen er gået, er blevet mere og mere alvorligt: De daglige rutiner.

Den vildeste omvej hver morgen

Der er med andre ord gået fuldstændig overtro i den.

- Vi gør de samme ting, og vi holder os til de samme rutiner, sagde Astrup og blev afbrudt af Skaarup:

Annonce:

- Vi kan ikke trække på så meget erfaring fra tidligere VM-finaler, kom det. Så grinede de igen.

Foto: Jonathan Damslund

- Vi fortsætter med at køre den grind, vi har kørt indtil nu. Jeg kører den vildeste omvej hver morgen for at hente Stavner (assisterende landstræner Thomas Stavnsgaard, red.) og Anders, og så er det den samme kop kaffe præcis fyldt, sagde han og viste med fingrene, at der er tale om milimeterafgørelse på den kaff..

- Vi spiser det samme, og vi gør præcis det samme. Hele tiden!

Nedlagde veto

Anders Skaarup afbryder igen:

Stavn og Kim var lige ved at køre med en anden i morges. Men så lavede jeg lige en veto og sagde: I bytter lige!, sagde han.

- Jeg kører til højre i lyskryds, hvor vi normalt kører lige ud, i dag, og der var han også ved at tage rattet, kom det fra Astrup.

Så ved vi nogenlunde, hvordan dele af deres søndag ser ud.

Hvornår de skal spille - og mod hvem, er i skrivende stund ikke afgjort endnu.