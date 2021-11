Dansker indstiller international karriere

Den danske doublespiller Mads Kolding indstiller sin internationale badmintonkarriere.

33-årige Kolding har truffet beslutningen om at stoppe internationalt, efter at Badminton Danmarks sportslige ledelse har informeret ham om, at han ikke fortsat skal indgå i makkerskab med Frederik Søgaard, lyder det i en pressemeddelelse.

- Det er selvfølgelig vemodigt, men det er også den rigtige beslutning. Jeg er tryg ved den, og jeg er glad for, at jeg går herfra med oprejst pande og har haft mig selv med hele vejen, siger Mads Kolding.

- Jeg er stolt af det, jeg har opnået. Jeg har levet min karriere, som jeg havde tænkt mig at gøre, og jeg er glad og tilfreds, og jeg har haft nogle vanvittige oplevelser - men også nedture. At have levet af sin hobby i så mange år professionelt, er jeg ekstremt taknemmelig for.

Kolding var i 2016 en del af det historiske Thomas Cup-hold, der vandt trofæet for Danmark for første gang.

Af individuelle resultater vandt Mads Kolding EM-guld i 2016 sammen med sin makker igennem mange år Mads Conrad-Petersen.

I 2017 og 2018 nåede de semifinalen ved All England, og de var også blot tre point fra en VM-medalje i 2018. Samme år opnåede parret den højeste placering på verdensranglisten med en fjerdeplads.

Siden sommeren 2020 har Mads Kolding spillet sammen med Frederik Søgaard. De var i aktion i Danmarks første kamp ved Thomas Cup i oktober i Aarhus. Det blev samtidig Mads Koldings sidste internationale kamp.

Fredag har Mads Kolding sidste træning i Brøndby Hallen, hvor han har haft sin daglige gang siden 2010.