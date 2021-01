Dansker klar til stor finale

Badmintonspilleren Anders Antonsen er klar til finalen i herresingle ved World Tour Finals i Bangkok.

Lørdag slog den 23-årige dansker taiwaneren Wang Tzu-wei i semifinalen.

Antonsen vandt med 21-18, 14-21, 21-16 og møder enten landsmanden Viktor Axelsen eller Chou Tien Chen fra Taiwan i søndagens finale.

Anders Antonsen stod også over for Tzu-wei fredag i det indledende gruppespil, hvor det endte med et dansk nederlag.

Verdensranglistens nummer tre var anderledes stærkt spillende i første sæt, hvor han efter en jævnbyrdig indledning fik slået et pænt hul. Fra 8-8 fik Antonsen bragt sig foran med 18-11.

Wang Tzu-wei fik herefter mindsket forspringet, inden danskeren til sidst fik lukket sættet.

Andet sæt udviklede sig til en pudsig forestilling efter en stærk åbning af Antonsens modstander. Bagud 3-12 var det som om, at danskeren bare skulle have overstået andet sæt.

Den vanlige snak med landstræner Kenneth Jonassen i forbindelse med sideskiftet blev droppet, og danskeren gik ind på banen, mens Wang Tzu-wei blev coachet af sin træner.

Selv om det så sort ud, fik Anders Antonsen reduceret til 11-14. Hullet var på det tidspunkt stort set lukket, men alligevel havde Wang Tzu-wei forholdsvis nemt ved at sikre sig andet sæt.

Tændingen var tilbage hos danskeren straks fra start i tredje sæt, hvor der blev kæmpet i alle dueller.

Det var helt jævnbyrdigt, inden trak Antonsen fra midtvejs i sættet. Fra 9-9 vandt danskeren fem dueller i træk til 14-9.

Mens Antonsen dominerede spillet modtog Wang Tzu-wei behandling, efter at han havde ramt sig på selv på knæet med ketsjeren.

Det blev igen tæt, da taiwaneren fik reduceret til 16-17. Trods træthed og 80 minutter i benene fandt Anders Antonsen de sidste kræfter frem og vandt de sidste fire bolde.

Senere lørdag møder formstærke Viktor Axelsen i den anden semifinale en anden taiwaner i form af Chou Tien Chen.