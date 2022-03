Dansker trak sig: - Smerter som en kniv i foden

Den danske badmintonspiller Hans-Kristian Vittinghus ærgrer sig over, at han sent onsdag aften måtte afbryde kampen mod verdensstjernen Kento Momota i første runde af All England.

Danskeren kunne mærke tiltagende smerter omkring højre ankel, og efter kampen medgiver Vittinghus, at det var rigtigt at trække sig.

- Jeg fik ondt i min højre ankel i begyndelsen af andet sæt. Der var noget mærkeligt på forsiden af anklen, og det føltes som en lille kniv, der stak ind på forsiden af foden, hver gang jeg skulle i en dyb forhånd.

- Så længe jeg var varm, kunne jeg godt spille med det, men det blev ikke rigtig bedre, og her efter at have stoppet kampen er det også kun blevet værre. Så jeg tror, det var den rigtige beslutning at stoppe, siger Vittinghus.

Hans-Kristian Vittinghus fortæller her landstræner Kenneth Jonassen om sin skade under opgøret mod Kento Momota. Foto: Sportxpress/Ritzau Scanpix

Han tabte første sæt med 18-21 efter at have været på omgangshøjde frem til 17-17. I andet sæt trak han sig ved stillingen 11-7 til Momota.

Overordnet er danskeren 'okay tilfreds' med det sportslige indtryk, han nåede at få sat på opgøret mod verdensranglistens nummer to.

- Jeg havde relativt godt fat i ham og havde mine muligheder i første sæt, men jeg døde lidt på, at jeg lavede for mange fejl, og der var han bare utrolig skarp.

- Jeg synes, at jeg nåede at spille en kamp på et ret højt niveau, men jeg manglede lige det sidste, så jeg kunne have vundet første sæt, siger Vittinghus, der selv er nummer 22 i verden.

Viktor Axelsen og Anders Antonsen er de eneste danske herresingler, der er klar til anden runde af den prestigefyldte turnering i Birmingham. De skal begge i aktion torsdag eftermiddag.