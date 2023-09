Danskere er færdige ved China Open

Anders Skaarup og Kim Astrup er færdige ved China Open.

VM-finalisterne tabte deres kvartfinale i to sæt til det femteseedede par, Takuro Hoki og Yugo Kobayashi.

21-12, 21-17 vandt japanerne.

Skaarup og Astrup vandt China Open i 2018, hvilket er parrets hidtil eneste triumf i en Super 1000-turnering. De mødte da også op til fredagens kvartfinale i glimrende form.

Turneringen i Changzhou var således Skaarup og Aastrups første siden den overraskende deltagelse i VM-finalen i Royal Arena i København for små to uger siden.

Og China Open åbnede meget imponerende, da den danske duo slog det førsteseedede par, Fajar Alfian og Muhammad Ardianto, i første runde efter to tætte sæt.

Men fredag fik danskerne aldrig rigtigt gang i deres spil. Hoki og Kobayashi åbnede i et højere tempo, og det blev først matchet af den formstærke danske duo alt for sent - i slutningen af andet sæt.

Danmark har fredag yderligere to muligheder for at booke en semifinale i China Open.

Line Kjærsfeldt er kæmpe underdog mod den andenseedede japaner Akane Yamaguchi i damesingle, mens verdensetter Viktor Axelsen omvendt er favorit mod syvendeseedede Kean Yew Loh.

Det er første gang i fire år, at China Open bliver afviklet efter aflysninger på grund af corona i både 2022, 2021 og 2020.

Comebacket bliver fejret med en samlet præmiepulje svarende til 14 millioner kroner, og det er den største præmiepulje nogensinde på BWF World Tour, hvis man ser bort fra sæsonfinalen.

Vinderne af hver af de fem kategorier indkasserer omkring en million kroner.