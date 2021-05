Danskere fanget i Ukraine

Mens Viktor Axelsen mandag drog hjem til Danmark i privatfly, sidder der tre danske badminton-spillere tilbage i Ukraine, som håber på snart at komme tilbage til Danmark.

Der er tale om badmintondoublen Joel Eipe og Rasmus Kjær, der testede positive for corona inden EM gik i gang, og Mathias Thyrri, der testede positiv sidste torsdag.

De tre er sammen i karantæne på et hotel i Kiev. De er dog ikke overladt helt til selv. Med sig har de elite- og sportschef hos badminton Danmark, Jens Meibom.

Først var reglerne sådan at spillerne kunne komme ud af karantæne efter 13 dage. Nu er europamesterskabets Covid-19-protokol blev revideret, og det betyder, at spillerne kan komme ud af deres karantæne, hvis de har været symptomfri i 48 timer, og har en negativ test, eller hvis de har afsluttet 13 dages karantæne.

Gode udsigter

Alle tre spillere har nu været symptomfri i 48 timer, og derfor håber man, at de kan få lov til at rejse hjem onsdag.

- Hvis vi tester negative i dag, så kan vi rejse hjem i morgen. De har været uden symptomer i 48 timer, så vi afventer spændt svarene, på de test vi har taget i dag, fortæller Jens Meibom, der udtaler sig på vegne af de tre spillere.

- Vi tager det et skridt af gangen, og hvis de er negative, kan vi rejse hjem, og hvis de ikke er, må vi tage bestik af situationen efter det, uddyber han.

Foruden de tre spillere der stadig er i karantæne, har den danske EM trup været hårdt corona ramt, og også Viktor Axelsen og den assisterende landstræner Thomas Stavngaard er testet positive.

- Vi ved at Joel har været smittet ved afrejse dagen, og det er fra denne dag vi tror, vores tilfælde er kommet fra, forklarer Jens Meibom.

Højt humør

På trods af et misset EM i to af spillernes tilfælde og en lang isolation, mangler humøret ikke, hos de tre spillere der stadig er i Ukraine.

- De er i godt humør, de har det fint. Man tilpasser sig jo. Men de ser frem til, at komme ud af værelset nu, fortæller Jens Meibom om, hvordan spillerne klarer sig i isolation.

Også fysisk har spillerne det godt, Mathias Thyrri har under forløbet ikke oplevet nogle symptomer mens Joel Eipe og Rasmus Kjær har døjet både med hovedpine og feber.

Selvom Viktor Axelsen valgte at bruge sine egne penge på et privatfly tilbage til Danmark for at gennemgå sin karantæne, er der i følge Jens Meibom, ikke jalousi at spore hos de tre resterende spillere.

- De har det helt fint med det, det er ikke noget de har tænkt så meget over. Jeg tror, at de tænker, at hvis de stod i samme situationen som Viktor, der skal til OL om kort tid, ville de have gjort det samme, fortæller Jens Meibom.

Mens de uheldige spillere er fanget i Kiev, er stjernen Viktor Axelsen allerede hjemme. Det kan du læse mere om her: Fløjet hjem i privat ambulancefly