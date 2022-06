Danskere i eminent comeback

De har tidligere vist, at de kan bide skeer med de allerstørste, når de rammer dagen.

Det skete igen onsdag morgen dansk tid.

I en hæsblæsende og nervepirrende omgang lykkedes det Danmarks bedste mixeddouble med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje at spille sig i 1/8-finalen ved Malaysia Open med sejr i tre sæt over japanske Yuta Watanabe og Arisa Higashino 15-21, 21-17, 22-20.

Som cifrene antyder, var det tæt i specielt det afgørende sæt, hvor de tredjeseedede japanere tilmed havde og misbrugte tre matchbolde.

Danskerne afværgede og sikrede sig med fem point i træk sejren.

Et iskoldt og fornemt comeback af det danske makkerpar.

Sejren er opsigtsvækkende, fordi der er tale om ét af verdens bedste mixeddoublepar de senere år. Japanerne har vundet medaljer ved både OL og VM og har været i fire af de seneste fem versioner af All England-finalen, hvoraf de tre er vundet.

De ligger aktuelt nummer tre på verdensranglisten, hvor danskerne er nummer 15.

Sejren er danskernes største enkeltstående, siden de ved Indonesia Open sidste år slog hjemmebanefavoritterne Praveen Jordan og Melati Daeva Oktavianti i 1/8-finalen.

Nu venter en på papiret lettere opgave i torsdagens 1/8-finale i skikkelse af Terry Hee Yong Kai og Jessica Tan Wei Han fra Singapore.

Helt så godt gik det ikke for kollegaerne Mikkel Mikkelsen og Rikke Søby, der tabte til et fransk par i to sæt.

Malaysia Open er en såkaldt Super 750-turnering, der rangerer lige under de allerstørste turneringer i verden.

Skulle Mathias Christiansen og Alexandra Bøje gå hele vejen og vinde turneringen, vil de tjene 49,950 dollars - til deling. Det svarer til lige knap 353.000 kroner. Eller 120.000 kroner mindre, end Clara Tauson fik for sine 30 minutter i Wimbledon.

