Danskere støtter Viktor-modstander

Et eller andet sted ude på en mark mellem Holstebro og Struer vil de sidde helt ude på kanten af sofaen, når Viktor Axelsen spiller finale ved Indonesia Open søndag formiddag.

Men hvor de fleste danske badmintonfans holder med OL-guldvinderen fra Odense, er folkene i og omkring Langhøj KFUM’s IF ikke helt sikre på, hvem de holder med.

For på den anden side af nettet står en 24-årig fyr fra Singapore. Han hedder Loh Kean Yew og er en gennemført sympatisk og disciplineret fyr, fortæller Jørgen Søvndal til Ekstra Bladet.

Han havde Kean boende for et par år siden.

- Det var Joachim Persson, der hev ham herover. Så boede han hos mig et par måneder, og så spillede han for os, siger Jørgen Søvndal.

På det tidspunkt lå Loh Kean Yew og rodede rundt langt nede på verdensranglisten, og i den næstbedste badmintonrække i Danmark, hvor Langhøj optrådte, var han bare anden herresingle. Alligevel nåede han sensationelt finalen i Thailand Masters, hvor han besejrede Lin Dan i to sæt.

Loh Kean Yew i semifinalen mod Rasmus Gemke lørdag. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Det betød, at han desværre for Langhøj og dansk badminton måtte hjem og repræsentere Singapore permanent, og dermed sluttede et ellers godt ophold i Danmark.

- Han er en totalt behagelig fyr. Men han var fucking bange for mine rottweilere, som han skulle forbi hver dag, når han skulle over i hallen, siger han og griner, så telefonen ryster.

Et friskt pust

- Så jeg kunne finde på at råbe til ham inde på banen, når det ikke gik så godt, at ’I’ll feed you to the rottweilers’. Og så kiggede han skræmt på mig, griner Jørgen Søvndal.

De har stadig kontakt, og Søvndal indrømmer, at det bliver svært søndag i finalen.

- Jeg så ham mod Gemke (i semifinalen lørdag, red.), og han er en stor inspiration for de unge her i klubben. Men altså…det kan jeg jo ikke være bekendt at sige, for vi holder også med Viktor. Men det gør ikke noget, hvis der kommer en overraskelse, siger han.

- Han er et friskt pust i badminton, og når han sætter tempo, er der ikke mange, der kan følge ham. Jeg har aldrig set nogen så hurtig. I hvert fald ikke herude i Langhøj.

- Men det bliver noget andet i morgen (søndag, red.). Alle bonderøvene herude glæder sig dog. Det må du godt skrive. Ha ha.

Du kan følge finalen fra Bali på TV 2 Sport og ekstrabladet.dk.

Har banket danskere efter behag

Efter at have besejret topseedede Kento Momota i en tæt 1/8-finale, gjorde Loh Kean Yew livet surt for både Hans-Kristian Vittinghus og Rasmus Gemke i kvart- og semifinalen ved Indonesia Open.

Vittinghus blev sat eftertrykkeligt på plads fredag med 21-9, 21-4, mens Gemke klarede sig en anelse bedre og fik 14 og syv point.

Begge danskere er bedre placeret på verdensranglisten end Loh Kean Yew.

Han har mødt Viktor Axelsen tre gange siden begyndelsen af 2019. Alle tre gange med danskeren som sejrherre.

Har besøgt Viktor i Dubai

Hvis Viktor Axelsen oplever, at modstanderen i søndagens finale har lidt bedre styr på hans spil end de tidligere modstandere denne uge i Indonesia Open, så skyldes det nok, at Loh Kean Yew har trænet med Axelsen i Dubai tidligere på efteråret.

Loh Kean Yew er blandt de spillere, Axelsen har aftalt træningspas med, efter han rejste til Mellemøsten i kølvandet på OL-triumfen i august.

Han vandt efterfølgende Dutch Open og HYLO Open og har leveret nogle forrygende resultater de seneste måneder. Og nu står han med chancen for karrierens med afstand største triumf.

- Jeg tog til Dubai for at gøre mit bedste og lære så meget som muligt fra ham. Jeg spillede nogle gange med hans datter Vega. Det er dog ikke altid, hun har haft lyst til at spille med mig, fortalte han lørdag til BWF's hjemmeside med et grin.

Han tilføjer dog, at selvom de to spillere kender hinanden godt og er gode venner, så vil der ikke være meget kærlighed at føle i søndagens finale.

- I morgen vil vi smadre hinanden derude. Helt sikkert, sagde han.