Danskere taber semifinale

Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen havde mulighederne, men endte med at tabe en tæt semifinale i tre sæt i Indonesia Open.

Den danske herredouble tabte lørdag 21-13, 12-21, 18-21 til sydkoreanerne Choi Solgyu Choi og Kim Wonho.

I første sæt var danskerne dominerende og kom efter en jævnbyrdig start solidt foran med 14-6.

Den føring blev forsvaret i resten af sættet, og en af sydkoreanerne slog fjerbolden i nettet på den første danske sætbold.

Det skulle dog blive en lang arbejdsdag for Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen, som i andet sæt kom i problemer og bagud 3-9.

Sydkoreanerne dominerede lige så meget i andet sæt, som danskerne gjorde i første sæt.

Bagud 10-17 virkede det til, at danskerne begyndte at fokusere på et tredje og afgørende sæt.

I tredje sæt blev det mere jævnbyrdigt, og i modsætning til de to første sæt var ingen af parrene i stand til at trække fra i begyndelsen.

Største føring fik sydkoreanerne, da kom på 12-9 og lidt senere 17-13.

Sydkoreanerne var i stand til at samle stort set samtlige smasher op fra danskerne, som manglede den sidste power i mange af duellerne.

Publikum i Jakarta kom i øvrigt på nakken af sydkoreanerne, der var meget lang tid om at få sendt serverne afsted.

Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen fik reduceret til 16-17 og kort efter 17-18.

Men danskerne manglede det sidste og fik tre matchbolde imod sig.

Især duellen, hvor sydkoreanerne kom foran 20-17, trak tænder ud på danskerne, der ikke fik udnyttet, at en af modstanderne lå ned i duellen og slog til fjerbolden flere gange.

Dommeren straffede på den første matchbold sydkoreanerne for endnu en meget langsom igangsættelse af serven.

Men på den anden matchbold røg en dansk bold i nettet, og dermed var kampen tabt.

Det har dog været en flot turnering af den danske double, som fredag slog verdensmestrene Yugo Kobayashi og Takuro Hoki fra Japan, der var tredjeseedede.

Indonesia Open er en Super 1000-turnering og dermed en af årets største.