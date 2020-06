- De har set hvor ondt det gør

Han indrømmer det gerne: Det har været lidt ekstremt, hvor få fejl han har tilladt sig selv i sin stræben efter at nå verdenstoppen.

Peter Gade vandt næsten alt - bortset fra VM og OL - og blev en del af det eksklusive selskab, som var langt fremme ved de største turneringer.

I en ny podcast fra King Hooper fortæller badminton-legenden, hvor høje krav han stillede til sig selv og sine omgivelser. Det var ham, der pacede trænerne og ikke omvendt, og han spørger også sig selv, hvordan han kunne holde til så intens træning, som han lagde for dagen i sine velmagtsdage.

Da han blev far, fik han med egne ord en større evne til at reflektere, men det gjorde stadig lige så forbandet ondt at tabe som altid.

- Den lidenskab skal jeg jo have. Jeg tror også, at mine børn har en forståelse for det, og de ved også godt, at det ikke er helt normalt, siger han med et grin.

- Jeg tror, hvis du spurgte dem, at de ville have det ambivalent med det. De har set, hvor ondt det kan gøre, og de har set, hvor heftige krav der bliver stillet, og jeg har stillet til mig selv. Der er så lille et rum til at være en succes, når du er helt deroppe.

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

43-årige Gade driver i dag et badmintonakademi, hvor han arbejder med talentfulde badminton-spillere.

Efter karrierestoppet i 2012 var han i nogle år ambassadør for danske virksomheder, der gerne ville ind på det asiatiske marked. Derefter var hans fransk landstræner, men vendte så tilbage til hjemlandet for lidt over to år siden.

