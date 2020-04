Deler stor nyhed

Viktor Axelsen har haft et godt 2020, der nu forbedres yderligere med udsigten til at blive far

Viktor Axelsen har brugt tiden mere konstruktivt end de fleste under corona-krisen.

Da de første krisetiltag begyndte at feje ind under Europa, vandt Axelsen sportens mest prestigefyldte turnering, All England, der som en af de sidste store sportsbegivenheder nåede at blive afviklet.

Og nu skal han så være far, lyder det fra danskeren selv på Facebook.

- Hej alle. Jeg har ventet på at dele en fantastisk nyhed med jer. Min kæreste og jeg skal være forældre til efteråret, og vi venter en lille pige, skriver Axelsen på det sociale medie.

- Alt er godt, og vi glæder os virkelig meget til at lære hende at kende.

Jeg håber, at I alle holder ud i denne særlige tid. Pas på hinanden. Gode tanker herfra, fortsætter den 26-årige verdensmester, inden han også i vanlig stil giver en engelsk og kinesisk oversættelse af sit budskab til de mange fans på de kanter.

Badminton lukket ned

Axelsen vil formentlig have bedre tid, end han længe har haft, til at være en familiens mand det næste stykke tid. Badminton er ligesom det meste andet sport lagt ned, og efter All England-sejren er det meget uvist, hvornår den 194 cm høje danske komet vil komme i aktion igen.



På sin hjemmeside skrev Det Internationale Badmintonforbund (BWF) tidligere på måeden, at i alt 13 turneringer suspenderes på grund af coronavirus.

Blandt dem er Indonesia Open, der rangerer som Super 1000-turnering og dermed er en af årets største. Super 500-turneringen Thailand Open er også suspenderet. Begge skulle have været afholdt i juni.

Den lille, danske turnering Denmark Challenge, der skulle have været afviklet i starten af maj i Farum Arena, er også blevet streget.



Det samme gælder VM-holdturneringerne i badminton, Thomas Cup og Uber Cup,der allerede er blevet udsat én gang som følge af coronavirus fra 16.-24. maj til 15.-23. august, men nu kan eventen i Aarhus ende med at blive udsat yderligere.

Det vil ifølge Badminton Danmark være den mest optimale løsning, efter at regeringen tirsdag meldte ud, at der inden september ikke vil kunne samles mere end maksimalt 500 personer.

Se også: Badminton Danmark: - Udsæt hold-VM i Aarhus

Se også: Store turneringer får kniven

Verdens vildeste projekter: Ville bygge ude i vandet