Den danske dominans er total

Danmark er Europas bedste badminton-nation.

Sådan har det været, siden danskerne satte sig på All England og udkonkurrerede englænderne i midten af forrige århundrede, og foreløbig ser det ikke ud til at ændre sig.

Torsdag spilles der kvartfinaler ved EM i Spanien, og i samtlige fem kategorier er Danmark godt repræsenteret - med gode muligheder for medalje i de fire.

– Jeg ser frem til kvartfinalerne i morgen, for i morgen bliver det en kamp om medaljer. Mens nogle har prøvet det før, så ved jeg, at der er nogle, som det betyder rigtig meget for. Så det er klart, at vi skal ud og snakke med nogle af spillerne om, hvad det er for en størrelse, når der er EM-medaljer på spil, sagde landstræner Jakob Høi til Badminton Danmarks hjemmeside efter sidste kamp onsdag.

Viktor Axelsen i aktion mod Alex Lanier i 2. runde tirsdag. OL-guldvinderens modstander trak sig, så han slap for kamp onsdag. Foto: Juan Carlos Hidalgo/EPA/Ritzau Scanpix

Af de 20 kvartfinaler er der dansk deltagelse i de 12, og i størstedelen af kampene står danskerne med favoritværdigheden i hænderne.

Hans-Kristian Vittinghus er oppe mod den fremadstormende franskmand, Toma Junior Popov, og den 36-årige dansker havde det svært i onsdagens 3. runde-kamp mod schweiziske Tobias Kuenzi, hvor han nær havde smidt det hele.

– Han formår at kæmpe sig ud af nogle matchbolde. Jeg ved, at han sidder med et smil og siger, at han gjorde det, der skulle til at for spille sig videre. Men det er også en løftet finger til, at man altså skal være klar, hvis man vil vinde og videre i turneringen, siger Jakob Høi.

Det er dog netop i herresingle, Danmark ser bedst ud med første- og andenseedede Viktor Axelsen og Anders Antonsen samt Vittinghus i kvartfinalen. I damesingle ligner den tredobbelte verdensmester, Carolina Marín, en for stor mundfuld for Line Kjærsfeldt i dagens kamp, mens Mia Blichfeldt og Line Christophersen har anderledes gode muligheder.

Anders Antonsen besejrede spanske Luis Enrique Peñalver uden større problemer onsdag. Foto: Juan Carlos Hidalgo/EPA/Ritzau Scanpix

Fraværet af Anders Skaarup/Kim Astrup i herredouble betyder, at det sandsynligvis ikke ender med dansk guldmedalje. Jeppe Bay og Lasse Mølhede er oppe mod de stærke briter Sean Vendy og Ben Lane.

De topseedede Stoeva-søstre fra Bulgarien er storfavoritter i damedouble, men Danmark har gode muligheder for at besætte de tre andre pladser i semifinalen, mens de to tilbageværende mixeddoubler på gode dage kan vinde deres kampe, mens de på mindre gode ryger ud.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Torsdagens kvartfinaler

Court 1

Mikkel Mikkelsen/Rikke Søby (6) – Marcus Ellis/Lauren Smith, England (1)

Mathias Christiansen/Alexander Bøje (3) – Robin Tabeling/Selena Piek, Holland (5)

Anders Antonsen (2) – Nhat Nguyen, Irland (8)

Line Kjærsfeldt (7) – Carolina Marín, Spanien (1)

Viktor Axelsen (1) – Thomas Rouxel, Frankrig (7)

Jeppe Bay/Lasse Mølhede (5) – Ben Lane/Sean Vendy, England (3)

Court 2

Hans-Kristian Vittinghus (3) – Toma Junior Popov, Frankrig (5)

Mia Blichfeldt (2) – Qi Xuefei, Frankrig

Amalie Magelund/Freja Ravn (3) – Johanna Magnusson/Clara Nistad, Sverige (7)

Maiken Fruergaard/Sara Thygesen (2) – Margot Lambert/Anne Tran, Frankrig (2)

Court 3

Line Christophersen (4) – Neslihan Yigit, Tyrkiet (6)

Christine Busch/Amalie Schulz (8) – Linda Efler/Isabel Lohau, Tyskland (4)

Du kan følge kvartfinalerne på TV 2 Sport fra klokken 16.30.